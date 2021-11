Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist klar: Die Bundesregierung war im Recht, als sie im Frühjahr die Corona-Notbremse zog. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen waren nicht verfassungswidrig, sondern in der Notsituation, in der sich das Land damals befand, gerechtfertigt. Auch die Schulschließungen sind rechtlich nicht zu beanstanden. Wenigstens das ist also klar.