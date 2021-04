Berlin - Es hat eine Weile gedauert, doch nun gibt es die Verordnung. Ab Montag müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice arbeiten, einmal in der Woche einen Corona-Schnelltest anbieten. Bei Tätigkeiten mit viel Kundenkontakt sollen es zwei Tests sein. In der Praxis sieht es so aus, dass die Arbeitgeber ihren Angestellten also ein bis zwei Schnelltest-Kits aushändigen werden.