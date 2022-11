Corona-Zahlen in China steigen weiter China verzeichnet derzeit so hohe Infektionszahlen wie seit dem Frühjahr nicht mehr. Besonders betroffen ist eine Metropole im Süden. dpa

Anwohner an einer Coronavirus-Teststelle in Peking. Andy Wong/AP/dpa

Peking -Trotz eines strengen Lockdowns und anderer strikter Einschränkungen steigt die Zahl neuer Corona-Infektionen in China weiter an. Wie die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking mitteilte, kamen seit dem Vortag landesweit 8176 Infektionen hinzu. Am Dienstag waren mehr als 7400 neue Fälle gemeldet worden. Die Infektionszahlen sind so hoch wie seit dem zweimonatigen Lockdown der ostchinesischen Hafenstadt Shanghai im März und April nicht mehr.