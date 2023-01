Cottbus beschließt Maßnahmen gegen Jugendkriminalität Cottbus hat ein Problem mit jugendlichen Kriminellen. Darunter leidet das Sicherheitsgefühl der Einwohner. Die Stadt hat verschiedene Maßnahmen beschlossen u... dpa

Cottbus -Mit einer Reihe von Maßnahmen will Cottbus der Jugendkriminalität begegnen und damit mehr Sicherheitsgefühl in der Innenstadt schaffen. Dazu soll die Zahl der Ordnungskräfte erhöht werden. Zudem sollen Straftaten zügig aufgeklärt und geahndet werden. Das sind erste Schritte, die am Donnerstag auf einer Sicherheitskonferenz der Stadt mit 40 Vertretern unter anderem von Verwaltung, Polizei, Ordnungsamt, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde vereinbart wurden. „Wir sind sehr engmaschig unterwegs“, sagte Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD).