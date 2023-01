Cottbus erhält Millionen für Städtebau: BTU Zukunftslabor Schulsanierung, neue Straßen, Stadtteilentwicklung: Cottbus kann für die kommenden Jahre mit viel Förderung planen. Bund und Land übergeben Mittel in Million... dpa

Cottbus -Bund und Land stärken die Entwicklung von Cottbus im Lausitzer Strukturwandel. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Brandenburger Bauminister Guido Beermann (CDU) haben am Dienstag für den Städtebau in den kommenden fünf Jahren Förderbescheide in Höhe von insgesamt mehr als acht Millionen Euro übergeben. Es ist die höchste Einzelförderung im Land. Dabei geht es um die Entwicklung einzelner Stadtteile und die Gestaltung der Innenstadt. Für die Städte der Zukunft traf die Bundesbauministerin Planer und Architekten gleich am Standort. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unterzeichneten dazu eine Kooperationsvereinbarung. Bei Projekten und Forschung wollen BTU und Institut künftig eng zusammenarbeiten.