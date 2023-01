Cottbus erhält Millionen für Städtebau Cottbus bekommt für die weitere Entwicklung der Stadt im Strukturwandel von Bund und Land die höchste Förderung in Brandenburg. Bundesbauministerin Klara Gey... dpa

Cottbus -Cottbus bekommt für die weitere Entwicklung der Stadt im Strukturwandel von Bund und Land die höchste Förderung in Brandenburg. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Brandenburger Bauminister Guido Beermann (CDU) übergaben am Dienstag für den Städtebau in den kommenden fünf Jahren Förderbescheide in Höhe von insgesamt mehr als 8 Millionen Euro.