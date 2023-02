Cottbus fordert gerechte Verteilung von Geflüchteten Cottbus und der Landkreis Spree-Neiße haben für das Gelingen der Integration von Geflüchteten eine gerechtere Verteilung in ganz Europa, zwischen den Bundesl... dpa

Cottbus -Cottbus und der Landkreis Spree-Neiße haben für das Gelingen der Integration von Geflüchteten eine gerechtere Verteilung in ganz Europa, zwischen den Bundesländern aber auch in Kreisen und kreisfreien Städten gefordert. Hintergrund sind zunehmende Schwierigkeiten bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Allein in Cottbus lag das Aufnahmesoll für Menschen im Asylverfahren und geduldete Flüchtlinge im vergangenen Jahr bei 1120. Die Stadt nahm nach eigenen Angaben aber bereits mehr als 1400 auf.