Cottbus wählt neuen OB: Stadt weist Wahlbetrug zurück Es ist mehr als eine Oberbürgermeisterwahl in Cottbus, denn es geht um die Zukunft der Lausitz-Metropole in Zeiten des Strukturwandels. Sieben Kandidaten sin... dpa

ARCHIV - Das Rathaus ist Amtssitz des Cottbuser Oberbürgermeisters. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Cottbus -Cottbus, die zweitgrößte Brandenburger Stadt, hat am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Bei der Kommunal- und der Landtagswahl 2019 war die AfD jeweils stärkste Kraft. Bei der Bundestagswahl 2021 ging das Mandat an die SPD, die AfD lag dahinter. In Deutschland gibt es derzeit keinen Oberbürgermeister, den die AfD stellt. Zur Wahl stehen Thomas Bergner (CDU), Tobias Schick (SPD), Lars Schieske (AfD), Sven Benken (Unser Cottbus), Lysann Kobbe (Die Basis), Felix Sicker (FDP) und Johann Staudinger (Einzelbewerber). Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen 21.00 Uhr gerechnet.