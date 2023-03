Bankenrettung: Droht eine neue Finanzkrise?

Die Zinsrally der Zentralbanken fordert ihre ersten Opfer. Die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) halten trotz Wirtschaftsflaute und Bankencrash unbeirrt an Zinserhöhungen fest, obwohl diese kein besonders zielgenaues Instrument gegen die aktuelle Inflation bei Energie- und Nahrungsmitteln sind und hierzulande die Immobilienfinanzierung der Mittelschicht treffen. Dies könnte fatale Konsequenzen haben.

In den USA gingen die Krypto- und Techbanken namens Silicon Valley und Signature Bank pleite. Die Regionalbank First Republic wurde von einem Konsortium von Großbanken gestützt.

In Europa brach hingegen der Aktienkurs der skandalgeplagten Schweizer Credit Suisse innerhalb kürzester Zeit um 30 Prozent ein. Und dies nur, weil der Chairman der Saudi National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, beiläufig bemerkte, man könne der Schweizer Bank aus regulatorischen Gründen kein frisches Kapital nachschießen, sonst würde die Schwelle von zehn Prozent Besitz an der Bank durch die Öl-Scheichs überschritten werden.

Die Politik eilte wieder einmal zur Hilfe

Dies reichte, um das einst stolze Bankhaus mit einer Nahtoderfahrung zu segnen. Die Banker vom Zürcher Paradeplatz, die bei jeder Gelegenheit mehr Markt, weniger Staat und mehr Eigenverantwortung einfordern, baten die Schweizer Nationalbank einzugreifen, um ihre Kurse zu stützen.

Laut dem Schweizer Tages-Anzeiger hat die Credit Suisse in den vergangenen zehn Jahren kumuliert 3,2 Milliarden Franken Verlust gemacht, die Bankmanager aber haben 32 Milliarden Franken an Boni kassiert.

Paulus Ponizak/BLZ Zum Autor Fabio De Masi war Mitglied des Deutschen Bundestages für die Linke sowie des Europäischen Parlaments und machte sich dort bei der Aufklärung von Finanzskandalen – etwa um den Zahlungsdienstleister Wirecard – einen Namen. Er ist Kolumnist bei der Berliner Zeitung.

Die Politik eilte wieder einmal zur Hilfe, weil Banken immer noch zu groß und zu vernetzt sind, um zu scheitern. Dies würde das ganze Finanzsystem beerdigen. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) hatte vor einiger Zeit noch zur Forderung nach Aufspaltung von Großbanken bemerkt: „Man kann nicht so tun, als ob wir noch in der Finanzkrise von 2008 wären!“ Zum Glück war der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell mit Pfeil und Bogen treffsicherer.

Schriftzug und Logo der Credit Suisse an ihrem Hauptsitz in Zürich Michael Buholzer/picture alliance

Schweizer Großbank UBS soll Credit Suisse für 3 Milliarden Franken schlucken

Die Credit Suisse war 1856 vom liberalen Schweizer Politiker Alfred Escher, dessen Vater auf Kuba eine Kaffeeplantage mit Sklaven unterhielt, und der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt als Schweizerische Kreditanstalt (SKA) aus der Taufe gehoben worden. Die SKA machte in den 1970er-Jahren mit dem Fall Chiasso und der illegalen Verschiebung von Geldern aus Italien nach Liechtenstein Schlagzeilen.

Nun soll die Schweizer Großbank UBS die Credit Suisse für 3 Milliarden Franken schlucken. Dies wird die Konzentration des Bankensektors weiter erhöhen. Dabei sichern die Eidgenossen den Deal über eine öffentliche Garantie von 9 Milliarden und Liquiditätshilfen der Schweizer Notenbank von 100 Milliarden Schweizer Franken ab. Verstaatlichung und strikte Regulierung der Bank wären da billiger. Es steht jedoch zu vermuten, dass die Bank mit ihren umstrittenen Geschäften über einige faule Äpfel in der Bilanz verfügt, die nationale Sicherheitsinteressen der Eidgenossen berühren. Man hat daher einen Gebrauchtwagen mit Leichen im Kofferraum entsorgt.

Warum wackeln Tech- und Kryptobanken in den USA?

Zunächst ist es wichtig, die Gründe der Krise besser zu verstehen: Die Silicon Valley Bank (SVB), im März noch vom Magazin Forbes als eine der besten Banken der USA gefeiert, hatte in Zeiten niedriger Zinsen in längerfristige Wertpapiere, insbesondere amerikanische Staatsanleihen investiert.

Staatsanleihen gelten als sicher, da die amerikanische Regierung nie in ihrer eigenen Währung pleitegehen kann. Diese kann schließlich von der Zentralbank per Knopfdruck geschaffen werden. Staatsanleihen bieten jedoch einen festen Zins (Kupon). Durch die Zinserhöhungen der Zentralbanken wurden Staatsanleihen gegenüber anderen Investments weniger attraktiv und die Kurse der Papiere sanken.

Damit schrumpften die Vermögenswerte der SVB, die auf ein aktives Risikomanagement verzichtet hatte. Das Problem mit den „Langläufern“ betrifft zunächst alle Banken, die ähnlich investiert sind. In den USA wird der Umfang bislang nichtrealisierter Verluste in den Büchern der Banken auf 620 Milliarden Dollar geschätzt. In Deutschland mussten die Sparkassen vergangenes Jahr fast 8 Milliarden Euro solcher Verluste bilanzieren. Das ist jedoch unproblematisch, solange man die Wertpapiere nicht zu schlechten Preisen kurzfristig verkaufen muss und bis zur Fälligkeit halten kann.

Eine geschlossene Filiale der Silicon Valley Bank in San Francisco Jeff Chiu/picture alliance

Ein Abzug von Kundengeldern setzt die Profite der Banken unter Druck

Die Silicon Valley Bank war jedoch zusätzlich mit dem Abzug von Kundeneinlagen konfrontiert: In den USA sind nur Kundeneinlagen über 250.000 US-Dollar von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantiert. Die SVB hatte aber nicht Kleinsparer als Kunden, sondern Tech- und Kryptoinvestoren, die häufig weitaus größere Summen bei der Bank parkten.

Da die Tech-Firmen durch die Zinserhöhungen bereits unter verschärfter Beobachtung von Investoren standen, die ihr Geld vor geplatzten Geschäftsideen retten wollen, und die SVB im Wettbewerb um die attraktivsten Zinsen nicht mitziehen konnte, zogen Großinvestoren wie der Trump-nahe Tech-Milliardär Peter Thiel ihre Gelder ab.

Ein Abzug von Kundengeldern setzt die Profite der Banken unter Druck, da sie sich Geld auf dem Interbankenmarkt leihen müssen, wenn sie mehr Abflüsse als Zuflüsse von anderen Banken haben. Es ist aber teurer, sich Geld bei anderen Banken zu leihen, als über Kundeneinlagen einzuwerben. Wenn eine Bank kein Geld mehr auf dem Interbankenmarkt bekommt, weil ihr andere Banken misstrauen, muss sie sich an die Zentralbank wenden. Und wenn die Verbindlichkeiten der Bank die Forderungen übersteigen, muss das Eigenkapital herhalten, das von den Aktionären der Bank und aus den einbehaltenen Gewinnen stammt. Wenn sich die Bank aber erst mal auf der Rutschbahn ins Tal befindet, ist auch das Eigenkapital schnell aufgezehrt.

Präsident Biden sprach eine unbegrenzte Garantie auf Kundeneinlagen aus

Der Finanzmarkt testet daher derzeit die unsicheren Kantonisten in der Bankenwelt. Der Fokus liegt in den USA auch daher auf Tech- und Regionalbanken, weil diese unter dem Einfluss der Bankenlobby von den Stresstests für Banken ausgenommen wurden. So hatte Präsident Donald Trump mit Unterstützung von Teilen der Demokraten Banken mit Vermögenswerten unter 250 Milliarden US Dollar von den jährlichen Stresstests ausgenommen. Die Schwelle für eine stärkere Regulierung der Banken wurde unter Trump ebenfalls bei Vermögenswerten auf über 250 Milliarden US-Dollar gezogen, statt wie zuvor auf über 50 Milliarden US-Dollar. Aufgelehnt hatten sich indes nur linke Senatoren wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

Präsident Biden sprach daher, ohne lange zu fackeln, eine unbegrenzte Garantie auf Kundeneinlagen aus. Damit wurden ironischerweise zunächst nicht die Gelder von Otto-Normalverbrauchern, sondern Tech- und Kryptofirmen gerettet, die sonst den Staat verachten und immer gegen das billige Geld der Zentralbanken wettern. Kaum wurde das Geld jedoch mit den Zinserhöhungen teuer, entwich auch aus vielen Tech- und Kryptoträumen die Luft, und die Branche bettelte um den Staat. Viele Tech-Firmen hatten jedoch ihre Einlagen vollständig bei der SVB angelegt, statt diese zu streuen. Die amerikanische Regierung gewichtet das Risiko eines Flächenbrands offenbar als hoch. Nur so ist zu erklären, dass mit der staatlichen Löschaktion auch der Hausbrand von Leuten gelöscht wird, die mit dem Streichholz gespielt haben.

Vollkaskoversicherung für Banken, Zinserhöhungen für den Rest

Die amerikanische Zentralbank (FED) hat in den vergangenen Tagen zu aggressiven Maßnahmen gegriffen, die vieles in den Schatten stellen, was in der Finanzkrise 2008 noch Common Sense war. So übertraf nicht nur der Umfang der Notfallkredite der Zentralbank den Umfang solcher Kredite während der Lehman-Pleite von 2008. Wichtiger noch: Die Zentralbank hat Banken einjährige Kredite angeboten, die sie sich durch die Hinterlegung von Wertpapieren bei der Zentralbank besorgen können. Das Besondere daran: Dies soll ohne Abschläge oder Wertverlust erfolgen.

Damit durchbricht die amerikanische Zentralbank ein jahrzehntelanges Mantra der Zentralbanken, das der britische Ökonom Walter Bagehot vor 150 Jahren in seinem Buch „Lombard Street“ (1873) formulierte: Kredite sollen demnach frei „gegen gute Sicherheiten zu einem Strafzins“ vergeben werden, um Liquidität zu sichern. Die amerikanische Zentralbank verzichtet auf diesen „Strafzins“, und Banken können sich so der Verluste bei der Zentralbank entledigen. Das hat Vorteile: Denn eine Zentralbank kann theoretisch sogar Bürostühle in die Bilanz nehmen, da sie in eigener Währung nie bankrottgehen kann und sogar negatives Eigenkapital verkraftet. Natürlich hat dies auch Kosten: So schütten die Zentralbanken geringere Notenbankgewinne an den Staat aus.

Die riskante Wette der Zentralbanken

Die FED und die EZB halten derweil an Zinserhöhungen fest, unter denen die Wirtschaft ächzt. Die EZB dürfte auch daher so unbeirrt an der Zinsschraube drehen, weil die Banken durch den hohen Einlagezins, zu dem sie Guthaben bei der EZB parken können, und die niedrigen Zinsen, die sie Kunden bieten, hohe Gewinne erzielen und sich Fettpolster anlegen.

Der Vorsitzende des Federal Reserve Board Jerome Powell bei einer Pressekonferenz zur Erhöhung des Leitzins Alex Brandon/picture alliance

Diese Fettpolster sind wichtig, falls durch die Zinserhöhungen Kredite abgeschrieben werden müssen, weil Unternehmen scheitern oder private Haushalte arbeitslos werden. Allerdings könnte sich diese Wette wieder einmal als naiv erweisen. Denn im Unterschied zu den USA verfügen wir in Europa über kein gemeinsames Einlagensicherungssystem. Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der frühere Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) in der Euro-Krise vor die Kamera traten und verkündeten, die deutschen Einlagen seien sicher, zog die Mittelschicht in Südeuropa ihre Ersparnisse ab und brachte diese auch zu deutschen Banken, was die Krise verschärfte.

Ein Problem bei der europäischen Einlagensicherung ist, dass die deutschen Sparkassen- und Genossenschaftsbanken zu Recht darauf verweisen, dass sie über eine eigene Institutssicherung verfügen und nicht für die riskanteren Geschäftsmodelle von Deutsche Bank und anderen haften wollen.

Wir brauchen daher eine europäische Einlagensicherung für Banken mit einem ähnlichen Risikoprofil. Hinzu kommt, dass die Finanzlobby viele Reformen wie strengere Eigenkapitalanforderungen und die Trennung zwischen Investmentbanking und Kredit- sowie Einlagengeschäft sabotiert hat. Die EU-Kommission hat erst kürzlich beschlossen, die internationalen Eigenkapitalstandards (Basel III) zu unterschreiten. Europäische Banken müssen weniger Kapital vorhalten als amerikanische.

Der damalige Finanzminister Peer Steinbrück bezeichnete die Finanzkrise 2008 noch als amerikanisches Problem und prophezeite breitbeinig, dass die USA ihren Status als „Supermacht des Weltfinanzsystems“ verlieren würden. Kurz darauf schlitterte Europa in die Euro-Krise. Der aktuelle Finanzminister Christian Lindner (FDP) forderte lauthals Zinserhöhungen. Er will nun trotz schwacher Wirtschaft zur schwarzen Null im Haushalt zurückkehren. Dies würde der Wirtschaft durch Kürzung von Staatsausgaben wichtige Einnahmen entziehen.

Rettung der Banken, Depression für die Mehrheit?

Es zeichnet sich damit eine fatale Politik ab: Die Zentralbanken versuchen über Zinserhöhungen und somit Aufwertung ihrer Währungen die Inflation ins Ausland zu exportieren. Das ist so, als würde man dem Nachbarn den eigenen Müll vor die Haustür stellen. Eine harte Rezession, Firmenpleiten und Arbeitslosigkeit werden dabei in Kauf genommen, obwohl die gegenwärtige Inflation nichts mit einer überhitzten Nachfrage oder mächtigen Gewerkschaften mit hohen Lohnforderungen zu tun hat. Wir haben vielmehr eine Profit- und Angebotsinflation, die zumindest in Europa neben dem Ukrainekrieg auch eine Nachwehe der Corona-Pandemie und der Zerrüttung von Wertschöpfungsketten ist.

Der Ökonom Jens van 't Klooster von der Universität Amsterdam bemerkte dazu, es zeichne sich eine neue Geldpolitik ab: Diese beinhalte hohe Gewinne für internationale Konzerne, reichlich Sicherheiten für Banken, jedoch Arbeitslosigkeit und Immobiliencrashs für die Mittelschicht. Ich fürchte, er könnte recht haben.

