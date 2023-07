Als bayerischer Innenminister hat Günther Beckstein für ein Verbot der NPD gekämpft – doch der CSU-Politiker scheiterte. Im Jahr 2003 stellte das Bundesverfassungsgericht das erste Parteiverbotsverfahren gegen die Rechtsextremisten ein. Auch der zweite Anlauf blieb ohne Erfolg: Die Kleinpartei existiert weiterhin, sie hat sich nur umbenannt – mittlerweile heißt sie Die Heimat.



Anders als bei der NPD würde sich Beckstein heute nicht für ein Verbot der AfD einsetzen. „Von einem Verbotsverfahren halte ich nichts“, sagt Beckstein der Berliner Zeitung. Er ist überzeugt: Die Erfolgsaussichten vor dem Bundesverfassungsgericht lägen „bei null“. Beckstein ist Jurist, er war von 1993 bis 2007 Innenminister in Bayern und anschließend ein Jahr lang Ministerpräsident.

Angesichts des Umfragehochs der AfD, aber auch nach ihrem Sieg bei der Landratswahl in Sonneberg, wird wieder vermehrt über ein Parteiverbot diskutiert. Unter anderem spricht sich der frühere Ostbeauftragte und CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz für ein Verfahren aus. Doch die Hürden sind hoch: Parteien dürfen nur dann verboten werden, wenn sie eine verfassungsfeindliche Haltung propagieren und diese auch aggressiv-kämpferisch vertreten. Einen Antrag können Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat stellen.

„Absolute Voraussetzung eines Verbots ist der Nachweis einer aggressiv-kämpferischen Haltung“, sagt Beckstein der Berliner Zeitung. Selbst bei der NPD, deren Gewaltaufrufe klar nachweisbar gewesen seien – in Bezug auf das Ziel „ausländerbefreiter Zonen“ oder die Befürwortung von Angriffen auf Ausländer –, habe das Gericht nach Gründen gesucht, ein Parteiverbot zu vermeiden.



„Die Sorge war, dass in jedem Fall der Europäische Gerichtshof ein etwaiges deutsches Verbot kassiert“, sagt Beckstein. Immerhin, so der CSU-Politiker, seien rechtsextreme Parteien auf europäischer Ebene „leider normal“, heute seien sie sogar an Regierungen beteiligt. Beckstein zufolge hätte ein Verbotsverfahren gegen die AfD noch geringere Chancen. Er sagt: „Ich kenne niemanden, der behauptet, dass die AfD selbst hinter gewalttätigen Angriffen steht.“

CDU und CSU haben in Günther Becksteins Augen Fehler gemacht

Das erste Verbotsverfahren gegen die NPD war letztlich aus anderen Gründen gescheitert. Da V-Leute des Verfassungsschutzes auch in der Führungsebene der Partei tätig waren, wurde es aus Verfahrensgründen eingestellt. Der zweite Verbotsantrag wurde vom Bundesverfassungsgericht mit der Begründung abgelehnt, dass die NPD nicht das Potenzial habe, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen.



Ohnehin handelt es sich bei einem Parteiverbotsverfahren um ein zweischneidiges Schwert: Hat es Erfolg, gehen Mitglieder und Funktionäre womöglich in den Untergrund, schlimmstenfalls entziehen sie sich den Sicherheitsbehörden. Scheitert ein Verfahren, kann sich die Partei als Siegerin inszenieren, aber auch als Opfer der politischen Konkurrenz.

Doch der Höhenflug der AfD hat nicht nur die Verbotsdebatte neu entfacht. Diskutiert wird ebenfalls, inwiefern andere Parteien mitverantwortlich sind für das Erstarken der radikalen Rechten. Dabei wird auch die Union kritisiert: Linke Politiker werfen vor allem CDU-Chef Friedrich Merz vor, dass er sich an die AfD-Rhetorik annähere, die Partei somit normalisiere und zugleich die Grünen als Hauptgegner bezeichne. Damit, so heißt es, polarisiere er den politischen Diskurs. Auch in den eigenen Reihen regt sich Protest gegen den Kurs der Parteispitze.

In Becksteins Augen haben die Konservativen durchaus Fehler gemacht. So hätten CDU und CSU in den vergangenen Jahren genau das missachtet, was der frühere CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß „als ehernes Gesetz“ formuliert habe: Strauß hatte einst gesagt, dass es rechts der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe.



Merz bemühe sich „redlich“, meint Beckstein. Er habe die Union zuletzt auf immerhin 28 bis 30 Prozent in den Umfragen gebracht und somit zur stärksten Partei in der Bundespolitik gemacht. „Aber viele Konservative misstrauen der Union“, sagt der CSU-Politiker. Er betont: „Es ist leichter, Stammwählerschaft zu verlieren, als Laufkundschaft zu gewinnen. Wir jagen der AfD keine Wähler ab, wenn wir links-grüne Politik machen.“