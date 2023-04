Warburg-Skandal holt Olaf Scholz ein: „Das schärfste Schwert“

Olaf Scholz steckt wieder mitten in der Warburg-Krise. Uroš Pajović/Berliner Zeitung am Wochenende

Am kommenden Donnerstag wird das Plenum des Bundestags einen Beschluss fassen, der über die Zukunft von Bundeskanzler Olaf Scholz entscheiden könnte. In einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss will die Unions-Fraktion klären, welche Rolle der jetzige Bundeskanzler beim Hamburger Warburg-Bank-Skandal gespielt hat.

Der Ausschuss soll im Juni seine Arbeit aufnehmen und wird umfassend im Cum-Ex-Fall ermitteln, „warum Hamburg – anders als alle anderen Bundesländer – ausdrücklich auf die Rückzahlung der illegalen Erstattungen verzichten wollte“, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss, Matthias Hauer der Berliner Zeitung. Hatten vor der Regierungsbildung FDP und Grüne noch aktiv an der Aufklärung mitgewirkt, will sich jetzt keiner aus der Ampel-Koalition engagieren.

Die Union wird daher, so Hauer, „den Ausschuss allein beantragen, wir sammeln gerade die Unterschriften in der Fraktion“. Aber natürlich seien „alle anderen Fraktionen eingeladen, dann am Ausschuss aktiv mitzuwirken.“ Die Links-Partei signalisiert schon einmal Zustimmung. Amira Mohamed Ali, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, sagte der Berliner Zeitung: „Mit den Cum-Ex-Geschäften haben Banker die deutschen Steuerzahler um Milliarden betrogen. Es ist dringend notwendig, dass die möglichen Verstrickungen von Politikern in diesen Skandal lückenlos aufgeklärt werden. Dafür braucht es einen Untersuchungsausschuss. Der Steuerraub wurde zu lange nicht gestoppt und gestohlenes Geld trotz Strafurteil nicht zurückgefordert.“ Der AfD-Finanzexperte und Vorsitzende des Wircard-Untersuchungsausschusses, Kay Gottschalk, sagte der Berliner Zeitung, ein Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex sei „überfällig“. Scholz sei „unglaubwürdig und hat den Finanzausschuss am Nasenring durch die Manege gezogen“.

Olaf Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren. Die Eltern arbeiteten in der Textilwirtschaft. Er studierte Rechtswissenschaften und absolvierte 1984 in Hamburg sein Examen. 1975 wurde Scholz Mitglied der Jusos. Auf dem Bild: Olaf Scholz spricht auf dem Juso-Bundeskongress 1984 in Bad Godesberg. Von 1982 bis 1988 war er stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender. CC BY-SA 4.0 Die DDR-Staatssicherheit hat über den heutigen Bundeskanzler Scholz in seiner Zeit als Juso-Politiker in den 1980er-Jahren jahrelang Informationen gesammelt. Zwischen 1983 und 1988 besuchte Scholz neunmal die DDR. In der Kritik steht er heute dafür, dass sich Scholz Nato-kritisch positioniert und die DDR freundlich beschrieben hat. Christophe Gateau/dpa Scholz war von 1994 bis 2000 Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Altona. Von 2000 bis 2004 sowie von 2009 bis 2018 war er Vorsitzender der SPD Hamburg. Auf dem Bild ist er mit seiner Ehefrau Britta Ernst in seiner Zeit als SPD-Generalsekretär (2002-2004) zu sehen. Herrmann/imago Im Mai 2001 wurde Scholz Innensenator. Seine Amtszeit endete nach der Bürgerschaftswahl Ende 2001 mit der Wahl Ole von Beusts (CDU) zum Ersten Bürgermeister. Auf dem Bild: Scholz als Innensenator in Hamburg. UlrichPerrey/dpa Am Montag, den 28.05.2001, wurde Scholz im Rathaus der Hansestadt von Hamburgs Bürgermeister Ortwin Runde zum neuen Innensenator ernannt. Kay Nietfeld/dpa 2002 gewann Gerhard Schröder als Bundeskanzlerkandidat die Wahlen. Olaf Scholz war da in seiner Funktion als Generalsekretär präsent. Auf dem Bild: Unterschrift unter die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Grünen. Links Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, in der Mitte Bundesaußenminister Joschka Fischer, Grüne. Daneben: Olaf Scholz. Thomas Koehler/imago 01.06.2003: Innenminister Otto Schily, Generalsekretär Olaf Scholz und Bundeskanzler Gerhard Schröder (alle SPD) sind bei einem Außerordentlichen Bundesparteitags der SPD in Berlin zu sehen. Christian Thiel/imago Bundeskanzler Gerhard Schröder, der designierte SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering (r) und der noch amtierende SPD-Generalsekretär Olaf Scholz (M) nahmen am 07.02.2004 an der Sitzung des SPD-Präsidiums in Berlin teil. Schröder hatte zuvor seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt gegeben und Scholz auf eine Fortsetzung seiner Tätigkeit verzichtet. Andreas Altwein/dpa Olaf Scholz galt als fleißiger Mitarbeiter der SPD. Man nannte ihn auch den Aktenfresser. Christian Thiel/imago 2007 war der große Karrieresprung: Olaf Scholz wurde zum Minister für Arbeit und Soziales ernannt. Müntefering hatte seinen Rückzug angetreten, um sich um seine kranke Frau zu kümmern. Scholz blieb Minister bis 2009. Johannes Eisele/dpa Hier auf dem Bild: Minister Scholz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008. Torsten Leukert/imago Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) im Stahlwerk der Salzgitter AG in Salzgitter. Ein Bild aus dem Jahr 2008. Christian Thiel/imago 2011 ging Scholz als Spitzenkandidat der SPD zur Wahl für die Hamburger Bürgerschaft ins Rennen. Er wurde Hamburgs Erster Bürgermeister. Am 7.3.2011 fand die Vereidigung statt. Angelika Warmuth/dpa Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz arbeitete eng mit dem Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD, r) zusammen. Später spielte Tschentscher eine entscheidende Rolle in der Warburg-Affäre. Auch er soll von dubiosen Cum-Ex-Geschäften gewusst und nichts getan haben. Bodo Mask/dpa Die in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Privatbank M.M.Warburg & CO in der Ferdinandstraße 75 in der Hamburger Innenstadt. Scholz traf sich dreimal mit Bankiers der Warburg-Bank. Wollte er sie warnen, dass gegen sie ermittelt wird? Hanno Bode/imago Der Linke-Politiker Fabio De Masi deckte die Verstrickungen von Scholz und der Hamburger SPD in der Warburg-Affäre auf. Der Verdacht liegt nahe, dass Scholz die Banker schützen wollte. Malte Christians/dpa Ein Bild von Scholz aus dem Jahr 2012. Marcus Brandt/dpa Im Jahr 2018 wurde Olaf Scholz Finanzminister. Die Warburg-Affäre war da noch nicht aufgedeckt. Golejewski/imago 2018 ergatterte Scholz das wichtige Finanzministerium für die SPD. IPON/imago 2021 kam der nächste Karriereschritt. Olaf Scholz wurde auf dem Online-Bundesparteitag der SPD zum Kanzlerkandidaten nominiert. Wolfgang Kumm/dpa 2021 platzte die Wirecard-Blase. Scholz wurde vorgeworfen, als Finanzminister die dubiosen Geschäfte von Wirecard nicht gestoppt zu haben. IPON/imago Die Warburg-Affäre brachte Scholz noch mehr in Bedrängnis. Die Cum-Ex-Geschäfte soll er nicht vereitelt haben. Sven Simon/imago 2021 gewann die SPD die Bundestagswahlen und konnte mit der FDP und den Grünen eine Koalition bilden. Die Warburg-Affäre wurde Scholz nicht zum Verhängnis. Sven Simon/imago Doch die Recherchen von Fabio De Masi belasteten ihn schwer. Nun soll ein Untersuchungsausschuss für Klarheit schaffen. IPON/imago Die Warburg-Affäre hat Scholz noch nicht ausgestanden. Kay Nietfeld/dpa Der Image-Schaden könnte sehr groß sein, falls die Warburg-Affäre eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Jörg Boethling/imago Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht im Bundeskanzleramt nach der Aufzeichnung einer Fernsehansprache zum Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Sein Zögern in seiner Entscheidungsfindungen wird auch hier medial gerne kritisiert. Markus Schreiber/AP 1 / 27

Hauer sagt: „Es ist für die Demokratie wichtig, dass das Parlament die Regierung kontrolliert. Wir haben bisher alles versucht, um aufzuklären. Aber Olaf Scholz mauert bislang und die Wahrheit kommt scheibchenweise ans Licht. Der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert, das wir dazu haben.“ Es gehe „hier auch um das Agieren und die Glaubwürdigkeit des heutigen Bundeskanzlers“.

Verschonung von über 100 Banken

Bisher hatte Scholz wenig Aufklärungswillen gezeigt. Matthias Hauer, der schon im Wirecard-Ausschuss eine wichtige Rolle gespielt hatte, sagte: „Ich habe Olaf Scholz mehrfach zu dem Thema parlamentarisch befragt, er hat sich immer weggeduckt. Es ist auffällig zu sehen: Während er bei den meisten anderen Themen keine Emotionen zeigt, reagiert er bei Cum-Ex maximal genervt und dünnhäutig. Man merkt, da stimmt etwas nicht. Die Fragenzeichen sind jedenfalls nicht kleiner geworden.“ Hauers Hauptproblem: „Scholz hat sich mehrfach mit jemandem getroffen, gegen den wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird. Er hat Olearius sogar einmal von sich aus angerufen. Wieso gibt es über keines dieser Gespräche Aufzeichnungen?“ Den Abgeordneten stelle „sich zudem die Frage, ob Scholz – um meine grüne Kollegin Lisa Paus zu zitieren – das Parlament belogen hat“.

Gerhard Schick, ehemaliger grüner Finanzexperte und heute Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, sagte der Berliner Zeitung: „Ich glaube Olaf Scholz seine Erinnerungslücken nicht. Natürlich führen Politiker viele Gespräche. Aber wenn er als Bürgermeister sich dreimal mit einem der wichtigsten Repräsentanten der Hamburger Wirtschaft trifft, weil der die Staatsanwaltschaft am Hals hat, dann vergisst doch jemand wie Olaf Scholz nicht, was da besprochen wurde.“ Der „mangelnde Wille, hier Transparenz zu schaffen und politische Konsequenzen zu ziehen“, leiste „einen erheblichen Beitrag zu Politikverdrossenheit“. Das sei „ein unwürdiges Verhalten für einen Demokraten, und erst recht für einen Bundeskanzler“. Zwar gäbe es keine Garantie, dass der Ausschuss neue Erkenntnisse bringt. Es könne „aber immer passieren, dass jemand doch noch auspackt oder sich in Widersprüche verstrickt“. Schick: „Olaf Scholz wird sich natürlich weiter auf seine Erinnerungslücken berufen. Das ist aber kein Grund, auf eine weitere Untersuchung zu verzichten. Es ist aber ein Grund mehr, neben Cum-Ex auch Cum-Cum einzubeziehen, wo es um die Verschonung von über 100 Banken geht.“

