Cyberattacke: Störungen bei Polizei-Internetseite halten an Die Störungen der Internetseite der Polizei Brandenburg wegen einer Cyberattacke halten auch am Mittwoch weiter an. Online-Serviceleistungen seien nach wie v... dpa

Potsdam -Die Störungen der Internetseite der Polizei Brandenburg wegen einer Cyberattacke halten auch am Mittwoch weiter an. Online-Serviceleistungen seien nach wie vor lahmgelegt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdams. Unklar blieb, wie lange die Störung andauert. Da auch andere Bundesländer betroffen seien, sei die Polizei in Brandenburg im Austausch mit dem Bundeskriminalamt. Es handelt sich wahrscheinlich um einen sogenannten DDoS-Angriff, also eine gezielte Überlastung angegriffener Server. Seit Dienstagmorgen kam es zu den Störungen der Polizei-Internetseite.