Plakate, veganes Chili und Yoga: Zu Besuch im Klimacamp in Mitte

Nach einer gefühlten Sommerpause ist in den letzten Tagen der Klimaaktivismus wieder präsenter in Berlin. Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion hatten eine viertägige „Herbstrebellion“ angekündigt. Zur Erinnerung: Sie sind die Urheber des Trends, sich an Straßen, Gebäuden und allem sonst Möglichen festzukleben. Sie wollen Spitzenpolitiker in Berlin „nerven“, und das haben sie wohl in den vergangenen Tagen geschafft – unter anderem mit Straßenblockaden am Schlesischen Tor und am Potsdamer Platz.

Tag vier dieser Rebellion am Dienstag fing nicht so an, wie es sich die Aktivisten erhofft hatten. Eigentlich wollten sie eine Straßenblockade errichten, diesmal in der Nähe der Friedrichstraße. Sie wollten so gegen die Nutzung von Fossilenergien demonstrieren. Aber die Polizei war schon da – und die geplante Aktion wurde abgesagt. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Zeitung, niemand sei dabei festgenommen worden, es wurden nur bei „Einzelpersonen“ die Personalien überprüft. Dem widersprach allerdings eine Sprecherin von Extinction Rebellion: Es seien deutlich mehr Aktivisten als nur „Einzelpersonen“ überprüft worden, bei mehreren Aktivisten wurden die Rucksäcke durchsucht.

Ein gemeinsames Mittagessen im Klimacamp – selbstverständlich vegan. Berliner Zeitung/Elizabeth Rushton

Die zweite Botschaft der Rebellion sollte aber in ihrem Camp deutlich werden. Schon 2019 und 2021 gab es ähnliche Camps vor dem Kanzleramt und neben dem Haus der Kulturen der Welt, seit Donnerstag steht eines im Invalidenpark, direkt zwischen den zwei Bundesministerien für Verkehr und Wirtschaft und Klimaschutz. Genau hier werde „die zerstörerische Klimapolitik der Ampelregierung, die Millionen von Menschenleben gefährdet, betrieben“, sagte Dominik Lange, ein Sprecher der Organisation.

Im Camp wollte man einen bunten Gegensatz zu dem Spruch von Olaf Scholz darstellen, Klimaproteste seien „Inszenierungen von den immer gleichen schwarz gekleideten Leuten“. Am Denkmal der Sinkenden Mauer hängt ein riesiges rosa Plakat, auf dem steht: „Eine bessere Welt ist möglich.“ Der Plan für den letzten Tag des Camps am Dienstag fing morgens um 8.00 Uhr mit einer Stunde Yoga an. So sollte eine „positive Geschichte“ erzählt werden. Lange: Konsequentes Handeln gegen die Klimakrise müsse auch heißen, grundsätzlich solidarischer mit und rücksichtsvoller gegenüber anderen Menschen zu handeln.

Ein Zusammenkommen mit gleichgesinnten Leuten – und der Polizei

In kleineren bunten Zelten schlafen die Besucher, in den größeren weißen Zelten kann man ein eigenes T-Shirt oder Plakat basteln, an einem Klimaworkshop teilnehmen oder sich mit anderem beim Essen treffen. Die Neuköllner Initiative Küche für Alle (Küfa) ist für das Essen zuständig: Am Dienstag gibt es veganes Chili sin Carne zum Mittagessen, Wassermelone zum Nachtisch. Aus ganz Deutschland sowie unter anderem aus Italien und den Niederlanden reisten die rund 300 Besucher des Camps in Berlin an. Ein breites Altersspektrum von Studierenden bis Rentnern ist unter den Besuchern zu beobachten, manche waren schon häufiger hier, andere sind neu.

Im Kunstzelt konnten Camp-Teilnehmer ein T-Shirt oder Protestplakat selber basteln. Belriner Zeitung/Elizabeth Rushton

„Es ist immer schön, mit gleichgesinnten Leuten zusammenzukommen“, sagt der 53-jährige Harald* aus Bochum. Er mochte die Gespräche und Protestaktionen, „auch wenn nicht alles wie geplant geklappt hat“. Die Studentin Lara*, 23, aus Osnabrück empfand die Polizeipräsenz am Rande des Invalidenparks als Störung. „Repressionen durch die Polizei sind die Regel und nicht die Ausnahme“, sagt sie. Die Polizei habe das Camp „sehr genau beobachtet“. Harald stimmt ihr zu. „Wir sind ja friedlich“, sagt er. „Aber viele Polizisten haben uns zumindest gesagt, sie verstehen auch durchaus, warum wir das hier machen.“

Auch Dominik Lange ist zufrieden mit dem Verlauf des Camps, das am Mittwoch und Donnerstag abgebaut wird. „Das Beste dabei war“, sagt er, „dass auch Passanten von den großen Buchstaben KLIMA RETTEN am Eingang angelockt wurden und zusammen mit den Aktivisten über den Klimaschutz geredet haben.“ Was außerdem wichtig war bei diesem Camp, sagt er, war der Raum für geistige Gesundheit. „Viele spüren Verzweiflung, Wut und Angst wegen der Klimakrise“, sagt Lange. „Es hilft schon, sich mit anderen zu vernetzen, denen es ähnlich geht.“

* Namen der Redaktion bekannt