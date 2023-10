Dahme-Spreewald wählt neuen Landrat: Drei Bewerber im Rennen

Lübben -Im Landkreis Dahme-Spreewald wird am Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Rund 150.000 Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Zu Wahl treten die drei Bewerber Susanne Rieckhof (SPD), Sven Herzberger (parteilos) und Steffen Kotré (AfD) an. Stephan Loge (SPD) geht nach fast 16 Jahren als Landrat in den Ruhestand.

SPD-Kandidatin Rieckhof wird von den Grünen unterstützt, hinter dem parteilosen Kandidaten stehen CDU, Linke, FDP und Freie Wähler. Gewonnen hat, wer die absolute Mehrheit hat und die Stimmen von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereinen kann. Wird das nicht erreicht, kommt es am 12. November zur Stichwahl. Die Amtszeit des neuen Landrats beginnt am 1. März 2024.

Bei der jüngsten Wahl 2015 wurde Loge im ersten Wahlgang mit 52,6 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre zum Landrat gewählt. AfD-Kandidat Jens Birger Lange erhielt damals 22,9 Prozent.

Dahme-Spreewald gehört zu den einwohnerstärksten Landkreisen in Brandenburg und erstreckt sich von Nord nach Süd über 81 Kilometer von Schönefeld bei Berlin über Teile des Spreewaldes bis zu Ausläufern des Niederen Flämings. Der Landkreis gilt wirtschaftlich einer der stärksten in Ostdeutschland.