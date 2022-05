Er hat es geschafft. Der bisherige Ministerpräsident in Schleswig-Holstein Daniel Günther (CDU) wird wohl auch der nächste Regierungschef sein. Die CDU kam laut erster Prognose nach dem Schließen der Wahllokale auf 43 Prozent der Stimmen. Gefolgt von SPD (15,5 %) und Grünen (17 %). Die FDP erzielte 7 Prozent, die AfD 4,9 und die dänische Minderheitenvertretung SSW 6. Die Linke (2%) scheiterte an der Fünfprozenthürde.

In Schleswig-Holstein muss man immer auf Überraschungen gefasst sein. Zu oft haben sich schon die Verhältnisse von einer Wahl zur nächsten sehr verändert. Und die Koalitionsfrage birgt darüber hinaus noch einige weitere Unwägbarkeiten – auch weil es neben den andernorts antretenden Parteien noch die dänische Minderheitenvertretung, den Südschleswigschen Wählerverband, gibt. Diesmal galt vor der Wahl allerdings als geradezu sicher, dass der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Wahl für sich entscheiden würde.

Wie sich die Dinge in nur fünf Jahren verändert hatten, war erstaunlich. 2017, bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein, kannte ein Teil der Wähler kaum Daniel Günthers Namen. Und trotzdem gelang es ihm, den damaligen SPD-Amtsinhaber Torsten Albig vom Thron zu stürzen. Heute ist der 48-jährige Günther der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. Das ging aus einer Umfrage von Infratest dimap kurz vor der Wahl hervor.

Umfragen sahen entsprechend Günther auch nach der Wahl weiterhin in der Staatskanzlei in Kiel. Die CDU lag bis zu 20 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten SPD. Dahinter reihten sich Grüne, FDP und der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), der von der Fünfprozenthürde ausgenommen ist. Die AfD sahen die Umfragen nur knapp im Landtag und die Linke gar nicht.

Dass man den Herausforderer kaum kennt, ist in Schleswig-Holstein nicht ungewöhnlich. Auch diesmal war es so. Thomas Losse-Müller (49 Jahre alt) von der SPD galt als Überraschungskandidat. Früher war Losse-Müller bei den Grünen. Erst 2020 wechselte er in die SPD. Losse-Müller war allerdings in einer früheren Regierung in Kiel erst Finanzstaatssekretär und dann Staatskanzleichef – in der Landesregierung von SPD, Grünen und SSW (2012 bis 2017), unter der Ministerin Monika Heinold von den Grünen.

Monika Heinold (63), die langjährige Finanzministerin und aktuelle Spitzenfrau der Grünen, ist im Land viel besser bekannt als Losse-Müller. Sie konnte den Abstand zur SPD im Wahlkampf zum Schluss bis auf zwei Prozent verringern. Es drohte also in dieser Wahl nicht nur eine Niederlage für die SPD, sondern auch noch die Schmach, von Grünen überrundet zu werden.

Daniel Günther hat die vergangenen Jahre gemeinsam mit FDP und Grünen in einer Jamaika-Koalition regiert. Laut Umfragen wünschten sich vor der Wahl viele Bürger eine Fortsetzung. Günther ist beliebt, die Koalition, andernorts als fragil eingeschätzt, gilt in Schleswig-Holstein als verlässlich. Und auch der Ministerpräsident hatte sich mehrfach für eine Fortsetzung ausgesprochen. Noch am Wahltag wiederholte er dies. „Ich glaube, dass das Bündnis aus CDU, Grünen und FDP Schleswig-Holstein gut getan hat“, sagte Günther, glänzend gelaunt, bei seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal in Eckernförde. „Mein Ziel ist die Fortsetzung dieser Regierung.“ Es schien also alles nur vom Abschneiden seiner beiden Partner abzuhängen.

2,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren hatten am Sonntag die Wahl. Angetreten waren 16 Parteien mit Landeslisten, drei mehr als vor fünf Jahren. Wie es nun weitergehen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. CDU und FDP hatten sich vor der Wahl für eine Wiederauflage der Jamaika-Koalition ausgesprochen, während sich Grüne und SSW nicht festgelegt hatten. SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller hatte im Wahlkampf für ein Bündnis mit Grünen und SSW oder mit den Grünen und der FDP geworben.

Inhaltlich hatte dieser Wahlkampf kaum Spektakuläres zu bieten. Die Energiewende, den Ausbau von Windkraft und Solarenergie, stellten alle von den Grünen über SPD und FDP bis hin zur CDU in den Vordergrund. Interessanter ist da schon eher, welche Strahlkraft aus dieser Wahl im Norden hervorgehen wird für die nächste Wahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Dort gilt das Rennen zwischen SPD und CDU nämlich als längst noch nicht entschieden. Laut Umfragen von Infratest dimap lag die CDU am Sonntag bei 30 Prozent, die SPD bei 28. Die Grünen folgen mit 18 Prozent.