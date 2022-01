Das Interview mit Luise Amtsberg findet in einem Konferenzsaal statt, der an dem Tag eigentlich wegen Putzarbeiten gesperrt ist. Die Grünen-Politikerin steigt jedoch kurzentschlossen über die rot-weiße Sperrkette und öffnet die Tür. Prioritätensetzung in der Pandemie: Abstandsregeln sind wichtiger als bohnern.