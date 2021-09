Berlin - Es wurde bis zum späten Abend gebangt im Festsaal Kreuzberg: In der Event-Location nahe Spree und Oberbaumbrücke hielten Bundes- und Berlin-Linke ihre Wahlparty ab. Gegenüber tanzte Technovolk im Club der Visionäre, den Politikern war nicht zum Feiern zumute. Bei der Bundestagswahl war lange nicht sicher, ob es reichen würde für den Einzug, dass man weiterhin im deutschen Parlament vertreten sein würde. Auch im Laufe des Abends kam kaum Entwarnung, auch die späteren Hochrechnungen am Sonntag zeigten die Linke knapp auf der Fünf-Prozent-Marke.

Ursprünglich hatte die Linke im Bund ein zweistelliges Ergebnis angestrebt, lag in Umfragen aber zuletzt zwischen fünf und sieben Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Partei noch 9,2 Prozent erreicht.

Entsprechen regierte der Frust am frühen Abend. „Das vorläufige Ergebnis ist ein Schlag in die Magengrube, wir haben massiv verloren“, sagte die Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow bei ihrer Ansprache gegen 19 Uhr. „Heute ist ein schwerer Abend für uns als Partei“, sagte neben ihr die Co-Vorsitzende Janine Wissler. Der Bundesfraktions-Vorsitzende Dietmar Bartsch pflichtete den beiden bei: „Es ist ein ganz bitterer Abend.“

Man müsse das Ergebnis nüchtern analysieren, forderte Bartsch. „Es kann kein ‚Einfach so weiter‘ geben. Die Fehler lagen nicht im Wahlkampf, sondern tiefer, in der Zeit davor.“ Die Zerstrittenheit der Partei habe nicht geholfen. Auch die Polarisierung zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet oder die „Rote-Socken-Kampagne“ der Union habe der Linken geschadet. Doch müsse die Linkpartei sich selbst hinterfragen, was in den letzten Jahren falsch gelaufen sei. „Wir müssen für uns als Linke einige Grundfragen stellen“, sagte Bartsch.

Im Vorfeld tat man sich bei den Linken sehr schwer, Prognosen für die Wahlen abzugeben. Denn der hohe Briefwähler-Anteil, der erst später ausgezahlt wird, könnte das Ergebnis noch nachhaltig verändern. Auf Bundes-Ebene schien es zeitweise möglich, dass die Linke wie zuletzt 2002 das Parlament verpasst, als die Partei, die damals noch PDS hieß, vier Prozent erreichte. Es war gar spekuliert worden, die Linke könne erneut darauf angewiesen sein, Direktmandate zu gewinnen, möglichst in den Hochburgen in Ost-Berlin, um dank einer Klausel trotzdem noch in Gruppenstärke in den Bundestag einzuziehen. Dies könnte am Ende entscheidend werden.

Die Träume von einer rot-grün-roten Koalition auf Bundesebene, die manch einer hegte, sind hingegen wohl geplatzt. Selbst bei Einzug der Linken in den Bundestag hätte ein Bündnis mit SPD und Grünen wahrscheinlich keine Mehrheit. Während des langen Bangens am Abend sprach die frühere Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, im MDR von einem „Bibbern“ und einem „Knabberergebnis“, das sie schmerze.