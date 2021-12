Der Handlungsdruck war groß. Das konnte man schon an der Terminsetzung ablesen. Denn eigentlich hatten sich Bund und Länder ja darauf geeinigt, erst am 9. Dezember über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie zu beraten. Aber dann: die Wucht der vierten Welle, die Situation in vielen Kliniken, die Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Infektionsschutzgesetz. Also dann schnell, hopplahopp, Beratungen am Dienstag, Beschlüsse am Donnerstag.