Berlin - Seit anderthalb Jahren wütet die Corona-Pandemie. Die ganze Welt geht am Stock. Und Deutschland geht mit. Jeder neue Lockdown wegen angestiegener Infektionszahlen sorgt für neuen Verdruss und Stress. Jetzt kündigt sich langsam aber sicher ein Ende dieses Starrens auf die Inzidenzen an. Endlich.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat an diesem Wochenende mehrfach angedeutet, dass die Zahl der tatsächlichen Krankenhauseinweisungen mit berücksichtigt werden soll. Das Robert Koch-Institut wurde noch deutlicher: Die Hospitalisierung, also die Frage, wie viele Menschen tatsächlich wegen Covid-19 behandelt werden müssen, solle mit in den Vordergrund gerückt werden. Deswegen müsse der Blick auf die Inzidenzen ja nicht komplett unterbleiben.