Ein dürrer Satz gegen Gewalt, der Rest ist Relativierung und Schuldumkehr. Und seitdem? Schweigen. Der Zentralrat der Muslime Deutschland hat sich mit seiner Erklärung vom Wochenende zu dem Überfall der Hamas auf Zivilisten in Israel keinen Gefallen getan. Er hat sich auf offener Bühne entlarvt. Von dieser Seite ist keine eindeutige Positionierung zu erwarten. Das weiß man jetzt.



Dabei wäre es ganz einfach gewesen. Was in Israel seit dem vergangenen Wochenende passiert ist, kann nur gutheißen, wer Menschen verachtet und zynische Freude am Hinschlachten Unschuldiger verspürt.

Kinder sind mit Kabelbindern um die Beine gefesselt und dann erschossen worden. Manchen sind die Kehlen durchschnitten worden. Andere wurden enthauptet. Kinder! Jeden Tag wird jetzt mehr darüber bekannt, wie Hamas-Kämpfer in israelischen Dörfern gewütet haben. Mittlerweile wird von deutlich über 1000 Zivilisten gesprochen, die dort auf grauenhafte Weise getötet wurden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Schaufenster für exzessive Gewalt

Die Schilderungen von israelischen Soldaten über das, was sie noch Tage nach dem Beginn des Überfalls der Hamas auf Israel in den Dörfern finden, aber auch Bilder, Videos und Berichte von Journalisten aus aller Welt von dort sind einhellig und eindeutig. Hier haben Menschen ganz bewusst und planvoll Grauenhaftes angerichtet. Niemand ist von seinen Hassgefühlen übermannt in einen Blutrausch geraten. Es wird exzessive Gewalt zur Schau gestellt. Wie in einem Schaufenster werden das Schlachten und der Hass präsentiert. Warum sonst, sollte man Kinder enthaupten?

Dass der Zentralrat der Muslime so etwas gutheißt, soll ihm hier nicht unterstellt werden. Aber die Erklärung des Verbands beschreibt diese Gewaltorgie als Eskalation und überhaupt hätten israelische Siedler und die israelische Armee ja auch ganz viel falsch gemacht. Das ist Whataboutism und Täter-Opfer-Umkehr. Als ob der Hamas gar keine Wahl geblieben wäre. Es wirkt zynisch und ist umso bizarrer, weil ein deutscher muslimischer Verband hierzulande eine große Verantwortung für eine wachsende Gemeinschaft trägt.

Pro-Hamas-Kundgebungen auf Berliner Straßen

Was da alles schwelt an Hass, ist aktuell auf Berliner Straßen zu besichtigen. Es gab Pro-Hamas-Kundgebungen, auf denen der grauenhafte Überfall regelrecht gefeiert wurde. Es wurden antisemitische und volksverhetzende Parolen gerufen. Dazu darf man nicht schweigen – als Verband, der Muslime in dieser Stadt und in diesem Land vertritt, schon gar nicht, weil eine israelfeindliche Haltung in Teilen der Einwanderungsgesellschaft weit verbreitet ist.

Was vorgefallen ist, kann und muss verurteilen, wer sich bekennen will, auch, um anderen nicht den Raum zu überlassen. Seit dem vergangenen Wochenende haben das viele Organisationen, etwa die evangelische Kirche, aber auch Parteien und die Bundesregierung getan. Die Solidarität mit Israel ist gerade riesengroß. Auch Menschen, die sich für palästinensische Belange einsetzen, können das. Und sie tun es. Menschen aus Gaza, die bisher immer wieder auf unzumutbare Lebensbedingungen in dem Küstenstreifen hingewiesen haben, sprachen sich klar gegen den Hamas-Angriff aus, ohne zu relativieren – einzelne Menschen. Am Donnerstag sprachen sich dann immerhin auch einige Berliner Imame gegen Gewalt aus.

Bei den Verbänden dagegen: wenig bis nichts. Weder Milli Görus noch die Deutsche Muslimische Gesellschaft haben sich geäußert. Ditib veröffentlichte eine Erklärung des Koordinierungsrats der Muslime, in der darauf hingewiesen wird, dass auf beiden Seiten Menschen ums Leben gekommen seien.



Der Zentralrat der Muslime vertritt in Deutschland etwa 300 Gemeinden, das sind 10.000 bis 20.000 Menschen. Es ist ein kleiner Verband. Die Strahlkraft in dieser Situation ist allerdings groß, zumal beim Zentralrat vor allem arabische Organisationen beteiligt sind.

Wir hätten den Zentralrat zu seiner Erklärung gern befragt. Fragen zu der nicht eindeutigen Positionierung, zu den Massaker feiernden Menschen und zum Existenzrecht Israels ließ der Zentralrat jedoch unbeantwortet. Anrufe führten ins Leere. Der Zentralrat stellt sich tot und bestätigte lediglich den Eingang der Anfrage. Das ist feige.



Dieses Wegducken ist nicht neu. Es sollte angesichts der Ereignisse in Israel allerdings nicht länger hingenommen werden. Ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels könnte zum Beispiel Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Organisationen sein.



Schließlich spiegeln die Verbände wider, was gedacht wird in den Gemeinschaften und was an ihrer Spitze verkündet wird, beeinflusst weiteres Handeln der Menschen. Sind die Verbände bereit, diese Verantwortung zu tragen? Es sieht nicht so aus.