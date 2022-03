„In Kriegszeiten hinterfragt man seine Regierung nicht.“ Diesen Spruch bekam meine amerikanische Schwiegermutter im Jahr 2003 zu hören. Damals marschierten die USA in den Irak ein und suchten nach Massenvernichtungswaffen, die es nicht gab. Auf einem Treffen von Abgeordneten in Chicago fragte meine Schwiegermutter, wie diese die Invasion unterstützen könnten. Der Frage folgte Stille, dann kam der Spruch. Bis heute ist meine Schwiegermutter schockiert. Sollte man seine Regierung nicht gerade in Kriegszeiten hinterfragen? Irgendwie schon, damals wie heute, egal in welchem Land.