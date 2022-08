War die Gasturbine für Nord Stream 1, die gerade in Deutschland feststeckt, die einzige in Kanada? Neue Informationen lassen am bekannten Sachstand Zweifel aufkommen.

Das Rätsel um Nord Stream 1: Gibt es in Kanada noch fünf weitere Gasturbinen?

Morgenlicht beleuchtet die Anlandestation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und die Übergabestation der OPAL-Gaspipeline in Lubmin, Deutschland, den 21. Juli 2022. AP

Der Kreml behauptete über Wochen, dass die fehlende Siemens-Turbine aus Kanada für die reduzierten Gaslieferungen verantwortlich sei. In Deutschland konnten und wollten Politiker nicht glauben, dass eine einzige Turbine das Problem ist. Sie sahen statt einem technischen ein politisches Problem. Kreml-Chef Wladimir Putin wolle das Gas einfach nicht liefern, so die Einschätzung.

Doch jetzt stellt sich heraus: Es könnten sich sogar noch mehr Siemens-Turbinen in Kanada befinden: Die kanadische Außenministerin Mélanie Joly gab jetzt überraschend bekannt, das Kanada weitere fünf Turbinen für Nord Stream 1 zurückgeben will.

Die Lage wurde noch verwirrender: Kurz darauf meldete der russische Staatskonzern Gazprom, es befänden sich derzeit keine weiteren Turbinen für die Station Portowaja in Kanada. In Russland gibt es mit Portowaja nur einen Startpunkt der Nord Stream 1, die restlichen fünf Turbinen können also nicht sonst irgendwie zum Einsatz kommen.

Noch fünf Gasturbinen für Nord Stream 1 in Kanada?

Dazu passt die Antwort von Siemens Energy, auf Rückfrage der Berliner Zeitung: Der Dienstleister und Produzent der Turbinen bestätigte, dass Kanada im Juli ihre Ausnahmengenehmigung in der Tat für den Transport von insgesamt sechs Turbinen für die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland erteilt habe.

Doch zur konkreten Zahl der Turbinen hüllt sich Siemens in Schweigen: „Ich kann weder bestätigen noch verneinen, ob oder wie viele Turbinen sich in Kanada befunden haben, derzeit befinden oder künftig befinden werden“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

„Eine der Turbinen befindet sich bereits seit mehreren Wochen in Mülheim“, so die Siemens-Sprecherin weiter. Auf die Frage, wo die weiteren fünf Turbinen zum Einsatz kommen müssten, wenn nicht in Russland, äußerte sie sich nicht. Ja, Siemens sei der Dienstleister, aber Gazprom sei der Inhaber der Turbinen.

Dabei hatte eine andere Sprecherin von Siemens Energy Mitte Juli der Berliner Zeitung ebenfalls mitgeteilt, dass nur eine Turbine zu dem damaligen Zeitpunkt in Montreal überholt worden sei. Zu der gesamten Zahl der Turbinen machten weder Siemens noch Gazprom noch die Bundesregierung genaue Angaben.

Die Berliner Zeitung hat parallel beim Betreiber der Nord Stream 1 mit dem Sitz in der Schweiz, Nord Stream AG, nachgefragt, warum Gazprom sich von den fünf weiteren Turbinen in Kanada distanziert habe. Die Antwort steht noch aus.

Gasfluss durch Nord Stream 1: Keine Klarheit in Sicht

Gazprom hatte Ende Juli den Gasfluss nach Europa durch Nord Stream 1 über Nord Stream 1 von 40 auf 20 Prozent erneut gedrosselt. Über die Ukraine kommen nach Europa ebenfalls zwischen 40 und 63 Prozent von den vertraglich maximal vereinbarten Gasmengen aus Russland.

Die neueste Drosselung des Gasflusses über die Ostsee erklärte Gazprom zuletzt mit der Abschaltung einer weiteren Siemens-Turbine in der Verdichterstation Portowaja für die „routinemäßige Wartung“. Turbinen in Kanada erwähnte Gazprom dabei nicht. Die Siemens-Sprecherin dazu: „Es gibt keinen neuen Sachstand zur Wartung beziehungsweise potenziellen Wartung von Turbinen im Zusammenhang mit Nord Stream 1.“ Wegen „Wartungsarbeiten“ kündigte der Betreiber Nord Stream AG vor kurzem an, ab Ende August drei Tage lang kein Gas durch die Leitung fließen zu lassen.

Die Position der Bundesregierung bleibt unverändert: Moskau schütze technische Probleme nur vor.