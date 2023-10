Das Schweigen der Studenten: Warum haben junge Linke keine Empathie für Israel?

„Wer als 20-Jähriger kein Linker ist, hat kein Herz“, soll einmal Winston Churchill gesagt haben. Würde er diesen Satz heute sagen, hätte er in Bezug auf den Nahost-Konflikt recht und unrecht zugleich. Denn: Viele Linke im Studentenalter solidarisieren sich heute mit Palästinensern. Aber nur wenige haben für Israel klare Bekenntnisse oder echte Empathie übrig. Dabei muss gerade jetzt verhindert werden, dass die Hamas und Palästinenser gleichgesetzt werden.



Was man auf der Demonstration vor dem Auswärtigen Amt in der vergangenen Woche fand, war ein klares Bekenntnis junger Menschen gegen Israel. Der Ruf „Free Palestine“ wurde sogar noch ausgedehnt zur infamen Schuldumkehr durch ein „from German guilt“.

„Freiheit für Palästina“ zu fordern ist keineswegs verboten und mag als Kritik angesichts der mindestens fragwürdiger Siedlungspolitik unter der Führung des Premiers Netanjahu sowie zahlreicher ziviler Opfer durch den Gegenschlag auch nachvollziehbar sein. Was die jungen Demonstranten allerdings vermissen ließen: Ein klares Ja zu Israel und ein Nein zum Antisemitismus. Zwar hielt jemand ein Transparent hoch, auf dem in englischer Sprache stand, dass er oder sie die Hamas verachte. Auf demselben Plakat war aber auch von „Genozid“ die Rede. Viele Demonstranten trugen Pali-Tücher, Israel-Flaggen waren hingegen keine zu sehen.

„Befreit Palästina von deutscher Schuld!“ – „Höcke-Sprech von links“

Auf der Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor waren dafür augenscheinlich überwiegend Menschen, die älter als 40 Jahre waren. Das ist bedenklich: Denn wenn sich die 20-Jährigen nicht auf solchen Veranstaltungen blicken lassen, stirbt auch ein Stück weit die Erinnerungskultur, die schon mit dem Tod der Holocaust-Zeitzeugen zu verblassen droht.



Das Zitat, das Winston Churchill zugeschrieben wird, geht noch weiter: „Wer mit 40 immer noch ein Linker ist, hat keinen Verstand.“ Hiermit hat der Mann heutzutage ebenso unrecht und recht zugleich. Das zeigt sich auch in Bezug auf die pro-israelischen Demonstrationen und Mahnwachen vor Synagogen, wo sich überwiegend Menschen jenseits der 20 einfanden.

Der frühere Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) kritisierte die Demonstranten vor dem Auswärtigen Amt scharf: Die Aussage „Befreit Palästina von deutscher Schuld!“ sei „Höcke-Sprech von links“. Und Laschet hat eindeutig recht! Nichts liegt Linken ferner, als mit einem Rechtsextremen wie Björn Höcke gleichgesetzt werden zu wollen – oder gilt das nicht mehr, wenn es um den Nahost-Konflikt geht? Wird Antisemitismus in der Linken akzeptiert, wenn er zum „richtigen“ Zeitpunkt kommt?

In den vergangenen Jahren hat die akademische Disziplin der „Postcolonial Studies“ unter Studenten großen Zuspruch erfahren. Das Selbstverständnis des Fachs: Man will sich mit den bis heute fortwirkenden Dimensionen kolonialer Herrschaft befassen und deren Denkmuster dekonstruieren. Israel spielt in dieser Theorie ebenfalls eine Rolle – der Staat, der nach dem Holocaust als Zufluchtsort für alle Juden gegründet wurde, gilt in dieser Theorie als „Kolonialstaat“.

Eine Behauptung, die falscher nicht sein könnte, denn Juden besiedeln Palästina seit 3000 Jahren. Nach dem Menschheitsverbrechen der Shoah verabschiedete die Uno 1947 einen Teilungsplan für Palästina. Ziel war es, sowohl einen palästinensischen als auch einen jüdischen Staat zu etablieren. Die Juden bauten ihren Staat auf, die Palästinenser und ihre arabischen Verbündeten taten nichts dergleichen, sondern drohen Israel seither mit Vernichtung.

Es wäre wünschenswert, wenn junge Linke nicht nur Instagram-tauglich Stolpersteine putzen würden, sondern sich auch mit lebenden Juden ebenso energisch solidarisieren würden wie mit den Palästinensern. Denn eines ist klar: Auf beiden Seiten sterben und starben Zivilisten – Mütter, Frauen und Kinder. Und wer als junger Mensch an das Massaker auf dem Supernova-Festival denkt, wo viele junge Juden auf bestialische Weise von Hamas-Terroristen getötet wurden, kann doch gar nicht anders, als diese Gräueltaten zu verurteilen.