Die USA stehen nicht gut da, Deutschland tritt auf der Stelle – das lässt sich aus dem Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) herauslesen, den die Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI) am Dienstag veröffentlicht hat. Der Index erscheint jährlich und listet 180 Staaten nach dem Grad der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf.

Der CPI stützt sich nach Auskunft von Transparency International auf 13 verschiedenen Datenquellen von zwölf unabhängigen Organisationen, die sich auf die Analyse von Regierungsführung und des Wirtschaftsklimas spezialisiert haben. Es handelt sich dabei um Umfragen bei Experten und Geschäftsleuten, Daten von der Weltbank, dem Weltwirtschaftsforum sowie von privaten Beratungsfirmen und Think Tanks. Daraus werden Punkte berechnet, die auf einer Skala von 0 bis 100 die Länder in ein Ranking der wahrgenommenen Korruption einteilt.

Spitzenreiter und Schlusslichter der Liste sind im Vergleich zu letzten Erhebung von 2019 keine große Überraschung, dennoch haben sich interessante Veränderungen ergeben. Nach wie vor belegen Dänemark, Neuseeland und Finnland mit 88 Punkten den ersten Platz. Am unteren Ende der Skala finden sich Südsudan (11 Punkte) sowie Somalia und Syrien (jeweils 13 Punkte).

Verändert hat sich hingegen die Korruptionswahrnehmung in Ungarn und der Türkei – und zwar zum Schlechteren. Beide Staaten haben im Verlauf der letzten zehn Jahre mit am meisten Punkte verloren, Ungarn hat zwölf Punkte, die Türkei elf Punkte weniger. Für den Vorsitzenden von Transparency Deutschland, Hartmut Bäumer, zeigt dies, dass Korruption ein Mittel zur Vereinnahmung von Staaten durch autoritäre Strukturen darstellt. Auch die USA schneiden schlechter ab und sind nun nicht mehr unter den 25 besten Ländern zu finden.

Der Korruptionsindex identifizierte jedoch auch deutliche Verbesserungen, etwa bei Italien (Platz 42) und Griechenland (Platz 58). Beide Länder rangieren deutlich hinter der Bundesrepublik Deutschland, die nach Bäumers Worten in ihrer Korruptionsbekämpfung dennoch stagniert. „Platz 10 von 180 ist ein guter Rang“, so Bäumer, „aber es gibt Dinge, von denen wir uns wünschen, dass sie endlich geändert werden.“

So ist Deutschland nach wie vor ein guter Platz für Geldwäsche. „Es ist viel Mafiageld hier im Land, weil es hier leicht unterzubringen ist“, sagte Bäumer. Als Beispiel nannte er den Erwerb von Immobilien, der in Deutschland noch immer problemlos mit Strohmännern möglich ist. „Insgesamt fehlt es hier an Transparenz, auch was die Arbeit der Verwaltung betrifft.“ Hier müsse die Holschuld der Bürger in eine Bringschuld der Verwaltung umgewandelt werden.

Konkret betrifft das die Definition von Amts- und Geschäftsgeheimnissen. Der Verweis darauf sei noch immer oft ein Totschlagargument. Bäumer nannte als Beispiel den Rechtsstreit von Transparency International Deutschland gegen das Verkehrsministerium in der vergangenen Legislaturperiode. TI hatte auf Herausgabe von Akten im Dieselskandal geklagt – und musste den Versuch nach drei Jahren erfolglos einstellen, weil der Aufwand und die Kosten dafür schlicht zu groß waren. Für solche und ähnliche Fälle wünscht sich Bäumer die Einsetzung einer Ombudsperson, die in strittigen Fällen entscheidet, was unter das Geschäfts- und Amtsgeheimnis fällt und was nicht.

Die Maskenaffäre, bei der sich Abgeordnete der CDU mittels Provisionen an Geschäften bereichert hatten, hat Deutschland übrigens nicht herabgestuft. Dafür fiel der Skandal im Vergleich zu den anderen Parametern zu wenig ins Gewicht. Gleichwohl kritisiert TI, dass Deutschland beim Thema Abgeordnetenbestechung noch immer zu lax verfährt.

Um das zu verbessern, soll nach Meinung der Nichtregierungsorganisation der Paragraf 108e des Strafgesetzbuches verschärft werden, der die „Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern“ regelt.