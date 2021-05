Berlin - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht zurück, gleichzeitig kommt immer mehr Impfstoff in Deutschland an – diese gegenläufige Tendenz macht Mut. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet die guten Zahlen gerne persönlich: Mehr als 35 Millionen Dosen Impfstoff seien in der Bundesrepublik mittlerweile verimpft, sagte er am Montag. Fast ein Drittel der Deutschen hat bereits die erste Impfung erhalten. 9,4 Prozent sind bereits zweifach immunisiert.