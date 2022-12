Datenbrille, Medizinradar: Klinik erprobt neue Technologien Digitaler werden und damit Ressourcen besser nutzen: Das hat sich das größte Krankenhaus Brandenburgs auf die Fahne geschrieben. In Zeiten von Fachkräftemang... dpa

Cottbus -Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) will als größtes Krankenhaus Brandenburgs auch modernster digitaler Gesundheitsversorger Deutschlands werden. Dafür setzt das Klinikum nach eigenen Angaben auf die Umsetzung von Forschung im eigenen Haus. In verschiedenen Projekten der Thiem-Research-GmbH werden konkrete Werkzeuge, Methoden und Konzepte entwickelt, die im Klinikum direkt erprobt werden. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Mutterhaus erhalten unsere Forschenden direktes Feedback zu ihren Projekten“, sagte die Sprecherin des Forschungsbereichs, Romy Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.