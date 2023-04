Datenschutzbeauftragte prüft Facebook-Verbot für Regierung Landesministerien mit Facebook-Seiten, Kameras in einer Sauna und in einer Flüchtlingsunterkunft: Die oberste Brandenburger Datenschützerin Hartge hat im neu... dpa

Potsdam -Brandenburgs Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hat große Bedenken wegen der Auftritte der Landesregierung und von Ministerien bei Facebook. Sie prüfe in Abstimmung mit anderen Aufsichtsbehörden eine Untersagungsverfügung, teilte Hartge am Montag bei der Vorstellung ihres Datenschutzberichtes für 2022 in Potsdam mit. Es sei ihr ein Rätsel, warum die Landesregierung ohne Not personenbezogene Daten an Facebook übermittle. Die Staatskanzlei könne allerdings stellvertretend für die betreffenden Ministerien bei einer Anhörung erneut vortragen, warum sie Facebook-Fanseiten einsetze. Nach ihren Angaben verwies die Landesregierung bisher darauf, dass eine Statistikfunktion deaktiviert worden sei - damit sei die Regierung aber nicht aus der Verantwortung.