Bericht des Ostbeauftragten: Der Groll der Deutschen gegen die Politik steigt

Die Deutsche Einheit sehen die meisten als Gewinn, doch mit der Bundespolitik sind die Menschen in Ost und West unzufrieden. Manche zweifeln an der Demokratie.

Am Mittwoch wird der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, seinen ersten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorstellen. Er soll künftig etwas anders ausfallen, das zeigt schon der Titel des mehr als 150 Seiten langen Berichtes, der der Berliner Zeitung vorliegt. „Ostdeutschland. Ein neuer Blick“ lautet die neue Devise. In vielen Köpfen habe sich ein einseitiges Bild vom Osten festgesetzt, schreibt Schneider im Vorwort. „Den“ Osten gebe es aber gar nicht, so wie es „das“ Westdeutschland auch nicht gebe. Der Bericht soll daher „ein differenziertes, realistisches Bild vom heutigen Osten vermitteln und die Potentiale des modernen Ostdeutschlands herausstellen“, so Schneider weiter.

Die optimistische Grundeinstellung hat Schneider damit von seinem Amtsvorgänger übernommen. Der Osten hat sich herausgemacht, ist der Tenor dieser Berichte seit Jahren. Doch trotz aller optimistischen Beiträge über das Gründen im Osten oder „Das Potential der Wendekinder“ lässt der „Deutschland-Monitor“ keinen Zweifel: Die Politikverdrossenheit wächst – besonders im Osten.

Im „Deutschland-Monitor“ werden mittels repräsentativer Umfragen die allgemeinen politischen Einstellungen der Deutschen in Ost und West abgefragt. Viele der Fragen wurden auch in früheren Untersuchungen gestellt, sodass man Entwicklungen verfolgen kann. Was die Zufriedenheit der Deutschen betrifft, muss man klar sagen: Es sieht nicht gut aus.

Die gute Nachricht zuerst: 61 Prozent aller Befragten in Ost und West sehen in der Deutschen Einheit einen Gewinn. Nur 10 Prozent konstatieren sie als Verlust. Im Osten sagen 43 Prozent, dass sie beziehungsweise ihre Familien von der Deutschen Einheit profitiert haben, 21 Prozent sehen sich eher als Verlierer. Im Westen sehen sich 28 Prozent auf der Gewinnerseite, nur 12 Prozent als Verlierer.

Düsterer sieht es bei den allgemeinen politischen Einstellungen aus. So sind in Ostdeutschland nur noch 39 Prozent der Befragten mit der Demokratie, so wie sie in Deutschland funktioniert, zufrieden. 2020 waren es noch 48 Prozent. Im Westen sind es immerhin noch 59 Prozent (2020: 65 Prozent). Einig sind sich die Menschen in Ost und West mehrheitlich in der Auffassung, dass es den Parteien „nur um die Stimmen der Wähler“ geht und dass sie sich für die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger im Grunde gar nicht interessieren.

Mit der Politik der Bundesregierung sind denn auch nur noch 35 Prozent der Befragten (eher) zufrieden, vor zwei Jahren waren das immerhin noch 53 Prozent. Im Osten ist die Zufriedenheit besonders krass gesunken: Von 42 Prozent im Jahr 2020 auf jetzt 26 Prozent. Die Landes- und auch die Kommunalpolitik kommen dabei besser weg. Zwar gibt es auch hier einen Rückgang bei der Zufriedenheit. Doch noch sind im Osten 37 Prozent (2020: 51 Prozent) mit ihrer Landesregierung und 44 Prozent (2020: 53 Prozent) mit der Kommunalregierung zufrieden. Mit der Bundespolitik sind Menschen im ländlichen Raum in Ostdeutschland am unzufriedensten.

Alarmierend auch die Ansichten zur Meinungsfreiheit in Deutschland: Gerade mal 43 Prozent der Ostdeutschen und 58 Prozent der Westdeutschen vertreten die Auffassung, dass man in Deutschland seine Meinung immer frei äußern kann, „ohne Ärger zu bekommen“.

Mit der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland ist nur noch eine krasse Minderheit der Ostdeutschen zufrieden: 23 Prozent äußern diese Meinung (2020: 32 Prozent). Im Westen sieht es nicht viel besser aus: 33 Prozent äußern sich hier „eher zufrieden“ mit der sozialen Gerechtigkeit im Land. 2020 waren es noch 42 Prozent. Das steht vermutlich im Zusammenhang mit Inflation und drohenden Energiepreis-Explosionen wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Das Forschungsinstitut Info GmbH, dass die Umfrage durchführte, teilte die Befragten aufgrund der Ergebnisse in vier Gruppen ein: „offene und liberale Menschen“, „kleinbürgerlich-konservative Menschen“, „verdrossene Populisten“ und „angepasste Skeptiker“. Die letzten beiden Gruppen sind von 2020 bis 2022 gewachsen, die ersten beiden geschrumpft – in Ost- und Westdeutschland.

Allerdings ist die Gruppe der „verdrossenen Populisten“ im Osten mit 35 Prozent der Befragten (2020: 27 Prozent) sehr viel größer als im Westen, wo der Anteil von 14 auf 18 Prozent stieg. Befragte dieser Gruppe interessieren sich zwar für Politik, sind aber mit der Demokratie in Deutschland extrem unzufrieden. Sie fühlen sich in ihrer Meinungsfreiheit stark eingeschränkt und glauben in der Mehrzahl nicht, dass den Politikerinnen und Politikerin das Wohl des Landes sehr wichtig ist. Zuwanderung aus dem Ausland empfinden sie als Bedrohung.