DDR-Renten: Linke kritisiert Pläne für Härtefallfonds

Berlin -Pläne des Bundes für einen Härtefallfonds für Ostrentner treffen bei der Linken auf scharfe Kritik. „Dass der Bund nur 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt und nur wenige Rentner vom Härtefallfonds profitieren sollen, ist ein Schlag ins Gesicht für ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner“, sagte der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hatte vergangene Woche nach jahrelangem Hin und Her zwischen Bund und Ländern besagte 500 Millionen Euro für den Fonds freigegeben. Möglich sind Einmalzahlungen an Rentner an der Armutsgrenze, die bei der Überleitung der DDR-Renten ins bundesdeutsche System vor drei Jahrzehnten Ansprüche auf Betriebs- oder Zusatzrenten eingebüßt haben. Betroffene Berufsgruppen sind zum Beispiel ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post, aber auch Krankenschwestern.

Pellmann kritisierte die Beschränkung auf Härtefälle und forderte stattdessen einen „Ostrentenfonds, der unbürokratisch und großzügig alle Ansprüche berücksichtigt“. Es gehe um rund 500 000 Menschen, die für ihre Ansprüche jahrzehntelang Beiträge gezahlt hätten. „Wir brauchen gerade in diesen sehr angespannten Zeiten eine politische Befriedung dieses gesellschaftlichen Konflikts, der seit über 30 Jahren existiert“, sagte Pellmann. Er schlug eine Zahlung in jeweils fünfstelliger Höhe vor, für die der Bund einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag aufbringen müsste. „Das sollte es uns wert sein, um diese offene Wunde in der ostdeutschen Gesellschaft zu heilen.“

Der Fonds soll beim Bundessozialministerium angesiedelt werden. Details sind offen. Die Bundesländer sollen die Option haben, mit einzuzahlen. Wie viel jeder Antragsteller bekommt, hängt von der Gesamtsumme ab. Der Fonds ist auch für Härtefälle unter jüdischen Zuwanderern und Spätaussiedlern gedacht. Gelder könnten 2024 fließen.