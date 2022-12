DDR-Rentner: Ramelow will über Härtefallfonds reden Ein Härtefallfonds sieht Einmalzahlungen für bestimmte Rentnergruppen vor, die bei der Überleitung aus dem DDR-Rentensystem in die Bundesrepublik durch das R... dpa

Bodo Ramelow spricht bei einer Regierungsmedienkonferenz. dpa Michael Reichel/dpa-Zentralbild/

Erfurt -Thüringen will mit den anderen ostdeutschen Bundesländern über mögliche Verbesserungen bei dem geplanten Härtefallfonds für bestimmte Rentner mit Ansprüchen aus DDR-Zeiten sprechen. Man wolle erreichen, dass bestimmte Gruppen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Thüringer Staatskanzlei am Montag. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) habe seinem sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU) vorgeschlagen, ein Treffen zu dem Thema am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu organisieren. Sachsen ist derzeit das Vorsitzland der Ost-MPK. Nach dpa-Informationen ist ein solches Treffen am Donnerstag geplant.