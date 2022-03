Die Debatte über die allgemeine Impfpflicht soll kommende Woche im Bundestag stattfinden – unabhängig von den politischen Herausforderungen des Ukraine-Krieges. Im April soll dann voraussichtlich über die Anträge entschieden werden. An diesen Terminen halten derzeit vor allem die Ampelfraktionen fest. Und während Österreich die allgemeine Impfpflicht nach nur fünf Wochen vorerst wieder ausgesetzt hat, weil diese wegen der meist harmlos verlaufenden Omikron-Variante nicht mehr verhältnismäßig sei, bleibt Bundeskanzler Olaf Scholz unbeirrt. Die Meinung des Kanzlers habe sich „nicht geändert“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner jüngst in Berlin. „Wir brauchen die allgemeine Impfpflicht, um uns für den Herbst und Winter vorzubereiten.“

Vorschläge für eine allgemeine Impfpflicht gibt es viele. Im Raum stehen Anträge wie eine allgemeine Impfpflicht ab 18, eine ab 50 Jahren bis hin zu denen, die davon gar nichts halten. Dazu zählen auch viele FDP-Abgeordnete, die von Wolfgang Kubicki angeführt werden. Deren Credo lautet: Impfen ja, aber ohne Pflicht.

Doch das Befürworter-Lager in den Reihen der Ampelkoalition bereitet die Impfpflicht unvermindert vor. Einer davon ist der FDP-Politiker Andrew Ullmann. Der Gesundheitspolitiker ist der Kopf hinter dem Antrag zur Einführung einer Corona-Impfpflicht für Menschen ab 50. Zuvor allerdings soll es dabei als ersten Schritt eine verpflichtende Impfberatung geben mit dem Ziel, die Betroffenen auf diese Weise zu überzeugen. Wer jünger als 50 Jahre ist und nicht vorerkrankt, belaste die Krankenhäuser nur wenig, argumentieren die Initiatoren für ihr Stufenmodell. Dies sei daher ausreichend und verhältnismäßiger als eine Impfpflicht ab 18.

Geht es nach Ullmann sollte die erste Lesung im Bundestag am 17. März unbedingt stattfinden. Zur Berliner Zeitung sagte er am Donnerstag: „Der Deutsche Bundestag ist handlungsfähig. Er kann, oder besser, er muss sich sogar mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen können. Die Debatte zur Impfpflicht muss jetzt geführt werden. Die Vorschläge, die vorliegen, brauchen den Sommer für die Umsetzung, damit sie im kommenden Herbst ihre Wirkung entfalten.“ Er findet es außerdem eher förderlich, dass bei der Impfpflicht-Debatte die mediale Aufmerksamkeit nicht mehr allzu präsent ist, auch wegen des Krieges in der Ukraine.

Die allgemeine Impfpflicht wird nicht kommen, sie hat keine Mehrheit. FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann

Ullmann rechnet dem Gruppenantrag aus seinem Lager gute Chancen zu: „Die allgemeine Impfpflicht wird nicht kommen, sie hat keine Mehrheit. Ich bin mir sicher, dass sich die Unterstützer der allgemeinen Impfpflicht dieser Tatsache auch bewusst sind. Wir sind offen für Gespräche. Unser Gesetzesentwurf ist anschlussfähig an alle Vorschläge, die auf dem Tisch liegen.“

Doch auch SPD-Politiker Dirk Wiese hält an seinem Vorschlag zu einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren fest. Er und sechs weitere Bundestagsabgeordnete der Ampelfraktionen legten dafür den Entwurf für ein „Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen“ vor. Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis zum 15. Mai 2022 alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Ab 1. Oktober müssen dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen – bei Behörden oder der Krankenkasse. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft sollen ausgenommen sein. Das Gesetz soll bis 31. Dezember 2023 befristet sein und bis dahin alle drei Monate auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden.

Allgemeine Impfpflicht: Wie verhält sich die Union?

Wiese und seine FDP-Unterstützerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sowie der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen und weitere haben bislang 233 Unterstützer, 135 Stimmen fehlen ihnen allerdings noch für eine Mehrheit, räumte Wiese jüngst ein.

Entscheidend wird auch sein, wie sich die Abgeordneten von CDU und CSU verhalten. Bislang will die Union nur ein Impfvorsorgegesetz, das nur greifen soll, wenn sich die Corona-Lage im Herbst tatsächlich verschärft. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der eine breite Zustimmung des Bundestags zur allgemeinen Impfpflicht anstrebt, unterbreitete der Union vor kurzem bereits ein Gesprächsangebot. Doch die reagiert verhalten. Aus den verschiedenen Vorschlägen gelte es das Beste zu machen, sagte Mützenich jüngst dem Spiegel.