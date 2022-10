Debatte über Menschenrechtssituation in Xinjiang abgelehnt Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte jüngst Anzeichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der chinesischen Region Xinjiang bezeugt. Eine D... dpa

ARCHIV - Der Sitzungssaal des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen. Eine Debatte über den Bericht zu Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang wurde abgelehnt. Salvatore Di Nolfi/epa/dpa

Genf -Westliche Länder haben im UN-Menschenrechtsrat in Genf eine Schlappe gegen China eingesteckt. Der Versuch, eine Debatte über den Bericht des UN-Hochkommissariats über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang durchzusetzen, scheiterte am Donnerstag. 19 Mitglieder des Rates stimmten gegen den Antrag, 17 dafür und 11 enthielten sich. Deutschland war dafür. Als das Ergebnis bekannt wurde, kam Applaus auf. Auf Chinas Seite standen unter anderen Venezuela, Kuba, Pakistan und Katar.