Debatte über die Zukunft von Gaza

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat im Gespräch mit dem Außenminister der USA Antony Blinken die Bereitschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde bekundet, als Teil eines „Pakets“ mit einer umfassenden politischen Lösung auch für das Westjordanland und Ost-Jerusalem die „volle Verantwortung“ für den Gazastreifen zu übernehmen. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen eigenen Staat.

Blinken hat sich dafür ausgesprochen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde von Abbas wieder die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt. Diese Vision sehen aber die meisten Mitglieder der gegenwärtigen Regierung in Israel als Gefahr für den jüdischen Staat und lehnen sie daher ab. Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Kontrolle über den Gazastreifen übernommen. Abbas forderte, dass im Gazastreifen umgehend eine Waffenruhe gelten müsse.



Hunderttausende Menschen hatten am Wochenende bei Demonstrationen in Washington, London, Paris, Berlin, Istanbul, Sydney und Jakarta unter anderem verlangt, das Blutvergießen im Gaza-Krieg zu beenden.

Vor Palästinenserpräsident Abbas hatten die Außenminister der arabischen US-Verbündeten Jordanien und Ägypten, Aiman al-Safadi und Samih Schukri, an die Adresse Blinkens gesagt, dass aus ihrer Sicht die israelischen Militäraktionen keine Selbstverteidigung seien. Sie forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Al-Safadi sagte laut dpa: „Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Krieg alles untergräbt, was getan wurde, um der Region einen gerechten Frieden zu bringen. Mit jeder Rakete, die auf den Gazastreifen abgefeuert wird, mit jedem getöteten palästinensischen Kind versinkt die gesamte Region in einem Meer des Hasses, das die kommenden Generationen bestimmen wird.“

Blinken setzt sich für eine temporäre humanitäre Feuerpause ein, lehnt aber einen Waffenstillstand ab: „Ein vollständiger Waffenstillstand würde jetzt nur dazu führen, dass die Hamas an der Macht bleibt, sich neu gruppieren und wiederholen könnte, was sie am 7. Oktober getan hat.“ Eine kurze Feuerpause ermögliche es aber aus Sicht der USA, humanitäre Unterstützung nach Gaza zu bringen, und verbessere die Bedingungen für mögliche Freilassungen von Geiseln in der Gewalt der Hamas, sagte Blinken. Israel gibt an, dass die Hamas Hilfslieferungen für die Bevölkerung für ihre Kampfeinheiten verwende.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will unterdessen alle Kontakte zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu abbrechen. „Netanjahu ist nicht mehr jemand, mit dem wir sprechen können. Wir haben ihn abgeschrieben“, wurde Erdogan am Samstag von türkischen Medien zitiert. Ankara gab außerdem bekannt, dass es seinen Botschafter in Israel für „Konsultationen“ in die Heimat zurückrufe.

Erdogan sagte jedoch, dass die Türkei ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel nicht abbrechen werde. Laut Erdogan ist der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, Ibrahim Kalin, damit beauftragt, auf ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hinzuwirken. Kalin spreche sowohl mit der israelischen Seite als auch mit den Palästinensern und der Hamas.

Nach einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen sind Ausreisen aus dem Gazastreifen vorerst gestoppt worden. Betroffen sind verletzte Palästinenser ebenso wie Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft. Aus Sicherheitskreisen in Gaza hieß es, dass Ausländer den Gazastreifen nicht verlassen könnten, ehe nicht die Verwundeten nach Ägypten gebracht werden können. Es müssten zunächst sichere Wege für die Durchfahrten von Krankenwagen aus dem Gazastreifen zum Grenzübergang Rafah nach Ägypten geschaffen werden.

Israels Armee hatte bei ihrem Vormarsch im Norden des Gazastreifens nach eigenen Angaben laut dpa einen von der Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen getötet worden, teilte das Militär am Freitag mit. Laut dem Palästinensischen Roten Halbmond und dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sollten Verwundete zum Grenzübergang Rafah gebracht werden, damit sie in Ägypten behandelt werden können. 15 Menschen seien getötet und 60 weitere verletzt worden.

Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hat einen sicheren und erweiterten Zugang für humanitäre Hilfe zum Gazastreifen gefordert. Der Bedarf an humanitären Hilfsgütern sei sprunghaft angestiegen und die kritischen Nahrungsmittelvorräte hätten einen gefährlichen Tiefstand erreicht, sagte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain nach einem Besuch am Grenzübergang Rafah am Sonntag. (mit AFP und dpa)