Demo-Camp am Berliner Dom angegriffen und angezündet

Berlin -Ein Demonstrations-Camp eines „Friedenskollektivs“ in Berlin-Mitte ist angegriffen, beschädigt und zum Teil angezündet worden. Am Montagabend gegen 21.50 Uhr näherte sich laut Zeugenaussagen eine Gruppe von etwa zehn Menschen dem sogenannten „Friedenscamp“ am Lustgarten nahe dem Berliner Dom, zerschnitt Zelte und beschmierte Plakate mit Farbe. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.