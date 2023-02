Demo gegen Waffenlieferungen an Ukraine: Viel Kritik Was ist das Beste für die Ukraine? Mehr Waffen zur Gegenwehr und die Fortführung des Kriegs? Oder ein Stopp der Waffenlieferungen aus dem Westen und Verhandl... dpa

ARCHIV - Sahra Wagenknecht (Die Linke, l), Politikerin, und Alice Schwarzer, Frauenrechtlerin, stehen im Rheinauhafen am Rhein. Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Berlin -Nach einer großen Demonstration zur Unterstützung der Ukraine am Freitagabend in Berlin wollen am Samstag Gegner weiterer Waffenlieferungen auf die Straße gehen. Initiiert wurde die Demonstration zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der prominenten Frauenrechtlerin Alice Schwarzer. Sie fordern Verhandlungen mit Russland. Der Titel der Demonstration am Brandenburger Tor lautet: „Frieden in der Ukraine“. Angemeldet sind bei der Polizei 10 000 Teilnehmer. Die Polizei wird mit deutlich mehr Kräften im Einsatz sein als am Freitag, weil die Demonstranten aus verschiedenen politischen Lagern von weit rechts bis weit links kommen und Konflikte befürchtet werden.