Demo unterstützt Iran-Proteste: 50.000 Menschen angemeldet

Berlin -Mit einer Großdemonstration durchs Berliner Regierungsviertel möchte ein Frauenkollektiv an diesem Samstag die seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran unterstützen. Angemeldet für den Protest sind bei der Polizei 50.000 Teilnehmer ab 15.00 Uhr an der Siegessäule in Berlin. Der Titel lautet: „Solidarität mit den Protestierenden im Iran“. Anmelder ist laut Polizei das Kollektiv „Woman* Life Freedom Kollektiv“, das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark machen möchte.