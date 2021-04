Berlin - Die Grünen sind im Umfragehoch. Laut der jüngsten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Magazins Der Spiegel ziehen sie an der Union vorbei und verzeichnen mit 29 Prozent den höchsten je gemessenen Wert für ihre Partei. Bleibt das so? Demokratieforscher Wolfgang Merkel über den Wahlkampf, der uns erwartet.

Berliner Zeitung: Herr Merkel, der Wahlkampf wird stark von der Frage bestimmt werden, wie wir in Zukunft leben wollen. Mit den Grünen hat eine Partei aussichtsreiche Chancen, an der Regierung beteiligt zu werden, die Transformationsprozesse vorantreiben will. Wie schätzen Sie den Veränderungswillen in der Bevölkerung ein?