Demonstrant stört Sanitätereinsatz in Tiergarten

Berlin -Am Rande einer ständigen Demonstration im Tiergarten hat ein 30-jähriger Mann einen Hilfseinsatz von Sanitätern behindert und sich dann mit der Polizei angelegt. Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zur John-Foster-Dulles-Allee nahe dem Haus der Kulturen der Welt gerufen, weil ein Teilnehmer des sogenannten Friedenscamps linker Gruppen und Initiativen über Schmerzen in der Brust klagte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.