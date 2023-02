Demonstration gegen Justizreform vor Parlament in Jerusalem Der Protest gegen die geplante Justizreform ebbt nicht ab. Erneut demonstrieren zahlreiche Menschen. Ein Teil der Reform ist bereits abgesegnet - bei der Deb... dpa

Auf einer Demonstration in Jeruslaem schwenken Protestierende isreaelische Nationalflaggen. Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Jerusalem -Tausende von Israelis haben vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform im Land protestiert. Sie schwenkten israelischen Flaggen und hielten Protestschilder in die Höhe. „Wir retten die Demokratie“, stand auf einem davon. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen an einem Streik teil.