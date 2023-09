Von einem Lautsprecherwagen aus ruft ein Mann: „Habt ihr richtig Bock auf die Demo?“ – und bekommt tosenden Applaus. Der Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof ist am Mittwoch voller Menschen. Sie tragen bunte Flaggen oder Plakate, dazu ist das laute Geräusch Dutzender Trillerpfeifen zu hören. Auf den Plakaten stehen Sprüche wie „Wer Demokratie kürzt, bekommt eine Demo!“ oder „Wer heute kürzt, zahlt morgen drauf“.

Es sind Kinder- und Jugendverbände aus ganz Deutschland, die sich am Mittwoch zusammengefunden haben, um gegen geplante Kürzungen in der Jugendarbeit zu protestieren. Insgesamt 18,6 Prozent weniger Mittel soll es in Zukunft für den sogenannten Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) geben, das sind um die 44 Millionen Euro. So sieht es der Kabinettsentwurf zum Bundeshaushalt 2024 vor. Betroffen sind Jugendverbände aus den verschiedensten Bereichen: Kunst, Kultur, Sport, aber auch politische Bildung und Integration.

Viele Jugendverbände protestieren gemeinsam am Weltkindertag

Genau das falsche Signal in Zeiten einer erstarkenden AfD und hoher Inflation, sagt Kirstin Weis, Geschäftsführerin des Deutschen Bundesjugendrings. Auch die Corona-Maßnahmen haben die Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren besonders stark eingeschränkt. Sie spricht von einem „Kahlschlag“ in der Jugendarbeit durch die Kürzungen. Sie hat aber noch Hoffnung, die Bundesregierung von ihren Plänen abzubringen. „Das gelingt nur, wenn die Zivilgesellschaft Druck macht“, sagt sie. Deswegen auch diese Demo.

Der 20. September wurde aus einem bestimmten Grund für den Protest ausgewählt, denn an diesem Tag berät nicht nur der Familienausschuss im Bundestag über die geplanten Kürzungen, der 20. September ist in Deutschland auch Weltkindertag. Gekommen zu dem Protest sind alle möglichen Jugendverbände: Die Naturfreundejugend, das Jugendwerk der Awo, der Bund der deutschen katholischen Jugend und viele mehr. Sie alle laufen am Mittwoch gemeinsam durch die Berliner Innenstadt.

Während die Demonstranten durch das Regierungsviertel ziehen, wird es laut. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, wird gerufen, ein Spruch, den jeder kennen dürfte, der schon einmal bei einer Fridays-For-Future Demo war. „Finger weg vom KJP“, heißt es außerdem, und einige Demonstranten ergänzen den Spruch noch: „Wirf den Lindner in die Spree!“ Teilweise sind die Rufe und Trillerpfeifen so laut, dass einige Demonstranten sich die Ohren zuhalten.

Unter den Demonstranten ist auch Konstantin P., ein Erzieher des Jugendclubs Oktopus aus Berlin-Pankow. In dem Jugendclub, in dem er arbeitet, gibt es jedes Jahr zwei oder drei Helfer, die dort ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) machen. Er nennt sie eine „tragende Säule“ der sozialen Arbeit. Jetzt sind diese Stellen durch die Kürzungen bedroht. Bis zu einem Viertel der Stellen könnten wegfallen, ist die Sorge von Konstantin P. Das ist besonders kritisch, weil viele junge Leute, die ein FSJ im sozialen Bereich absolvieren, später auch in diesem Bereich arbeiten. „Wie will man denn sonst junge Menschen für diesen Beruf begeistern?“, fragt er.

Geplatzte Ballons als Symbol für geplatzte Träume

Die Demonstration, die am Hauptbahnhof beginnt, läuft auch am Bundesministerium für Bildung vorbei. „Mehr Exzellenz für herausragende Bildung“, steht auf einem großen Plakat an dem Gebäude, daneben hängen eine Deutschland- und eine EU-Flagge. Hier werden die Trillerpfeifen besonders laut.



Auch Jana Köstel, Jugendkoordinatorin aus Brandenburg, ist am Mittwoch Teil der Demonstration. Sie kann die Kürzungen nicht nachvollziehen und spricht von Strukturen in der Jugendarbeit, die durch die Sparmaßnahmen wegbrechen werden. Darunter seien viele FSJ-Stellen, aber auch Gelder für Jugendsportprojekte oder Reisen von Jugendlichen in andere europäische Länder; ein Rückschlag für „internationale Jugendbewegungen“, sagt Köstel.

Schließlich endet die Demonstration auf dem Potsdamer Platz. Dort lassen die Demonstranten am Mittwoch bunte Ballons platzen, auf denen „Zukunft“ steht. Anschließend liegen sie auf dem Boden, die zerplatzten Träume der Jugendlichen. Doch sofort lief eine Dame vom Orga-Team der Demo durch die Menge und bat die Umstehenden, ihr zu helfen, die Ballonreste einzusammeln.

Wendelin Haag, Vorstandsmitglied des Bundesjugendrings, wirkt am Mittwoch aufgebracht, als er auf der kleinen Bühne spricht, die die Veranstalter auf dem Potsdamer Platz aufgebaut haben. „Wo bleibt denn dieser Fortschritt, den die Ampelkoalition versprochen hat?“, fragt er. Die Kürzungen setzen ein falsches Signal, so Haag. „Der Fortschritt ist eine Schnecke, aber dann soll sie wenigstens in die richtige Richtung kriechen!“