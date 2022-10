Demonstration: Protestler vor dem Reichstagsgebäude Bereits vor dem geplanten Start einer von der AfD angekündigten Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung haben sich in Berlin Teilnehmer vor dem R... dpa

Berlin (dpa) – -Bereits vor dem geplanten Start einer von der AfD angekündigten Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung haben sich in Berlin Teilnehmer vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Etwa 100 Demonstranten hätten sich bis Mittag am Platz der Republik eingefunden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Für die AfD-Demonstration, die nach der Auftaktkundgebung durch Berlin-Mitte führen soll, sind nach Angaben der Berliner Polizei 4000 Teilnehmer angemeldet. Sie läuft unter dem Motto „Energiesicherheit und Schutz vor Inflation - Unser Land zuerst“.