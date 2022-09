Demonstrationen wegen Energiekrise und Corona-Maßnahmen Wegen der Energiekrise, des Ukraine-Kriegs und Corona-Maßnahmen sind auch in Brandenburg am Montagabend Menschen in zahlreichen Orten auf die Straße gegangen. dpa

Cottbus/Frankfurt (Oder) -Wegen der Energiekrise, des Ukraine-Kriegs und Corona-Maßnahmen sind auch in Brandenburg am Montagabend Menschen in zahlreichen Orten auf die Straße gegangen.