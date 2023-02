Demonstrationen zu Jahrestag des Angriffs auf Ukraine Mit zahlreichen Demonstrationen wollen Ukrainer und ihre Unterstützer am 24. Februar gegen den Angriff Russlands vor einem Jahr protestieren. Zu dem Jahresta... dpa

Berlin -Mit zahlreichen Demonstrationen wollen Ukrainer und ihre Unterstützer am 24. Februar gegen den Angriff Russlands vor einem Jahr protestieren. Zu dem Jahrestag in zwei Wochen sind Kundgebungen und Demonstrationszüge vor allem in Berlin rund um das Brandenburger Tor und das Regierungsviertel angemeldet. Bis zu 5000 Teilnehmer sind bei der Polizei angegeben, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.