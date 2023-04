Demos zur Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke Nun soll Schluss sein mit der Nutzung der Atomenergie in Deutschland. Das ist schon lange klar. Manche haben den Tag herbeigesehnt, andere protestieren. dpa

ARCHIV - Strommasten stehen vor dem Kernkraftwerk Emsland. Sina Schuldt/dpa

Berlin (dpa/bb) -Die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke sorgt weiterhin für Diskussionen und Proteste. In Berlin sind bislang parallel zu der Maßnahme an diesem Samstag drei Kundgebungen bei der Polizei angekündigt worden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace feiert den Ausstieg mit einer bildstarken Aktion am Brandenburger Tor: eine vier Meter hohe Skulptur eines erlegten Dinosauriers soll dort umgeben von Atommüllfässern zu sehen sein. Entworfen und gebaut hat diese der Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly, wie Greenpeace mitteilte. Tilly ist international bekannt für seine Wagen im Rosenmontagsumzug.