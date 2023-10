Denkmal an ehemaliger Stasi-Zentrale in Berlin eröffnet

Berlin -An der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin ist am Samstag ein Denkmal für die Opfer der kommunistischen Diktatur eingeweiht worden. Es soll an die Menschenrechtsverletzungen der politischen Justiz in der sowjetischen Besatzungszone und DDR erinnern, teilte das Bürgerkomitee 15. Januar e. V. am Sonntag mit. Das Monument mit dem Namen „Einschlüsse“ steht am Roedeliusplatz in Alt-Lichtenberg und ist auf Initiative des gemeinnützigen Vereins entstanden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden rund um den Platz nach Angaben des Vereins zwischen 1945 und 1989 fast 200 Menschen zu Tode und langen Haftstrafen verurteilt. Neben dem Ministerium für Staatssicherheit befanden sich dort auch zwei Polizeiinspektionen, das Stadtbezirksgericht und das Gefängnis Magdalenenstraße.