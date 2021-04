Berlin - Alles deutet darauf hin, dass das öffentliche Leben bald wieder wegen zu vieler Corona-Neuinfektionen deutlich heruntergefahren wird. Inzwischen unterstützt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Idee von CDU-Chef Armin Laschet nach einem „Brücken-Lockdown“. Auf die Frage, wie die Bundeskanzlerin Laschets Vorschlag bewerte, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin, es gebe im Moment bei den Corona-Neuinfektionen keine gute Datenbasis, die Zahl der belegten Intensivbetten spreche aber eine sehr deutliche Sprache. An den Ostertagen waren 4000 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Martina Demmer: „Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig.“