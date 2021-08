Novavax ist für viele Mediziner der Geheimtipp unter den Corona-Impfstoffen. Das Unternehmen aus Gaithersburg im US-Bundesstaat Maryland hat zwar mit der Entwicklung seines Impfstoffs etwas länger gebraucht als einige der großen Konkurrenten. Doch bietet der von Gregory Glenn und seinem Forscherteam entwickelte Impfstoff einen aus Sicht vieler Experten wesentlichen Vorteil: Der Impfstoff mit dem Namen NVX-CoV2373 ist im Unterschied zu den bereits zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff – wie die Präparate von Biontech und Moderna – noch ein Vektorimpfstoff wie der von Astrazeneca. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen.

Novavax hat mit der EU-Kommission eine Vereinbarung über den Kauf von bis zu 200 Millionen Dosen des vom Unternehmen entwickelten, rekombinanten Covid-19-Impfstoffs auf Nanopartikelbasis getroffen. Die Vereinbarung umfasst den Kauf von bis zu 100 Millionen Dosen des Impfstoffs mit der Option auf weitere 100 Millionen Dosen bis 2023. Der Impfstoff ist noch nicht von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Laut Angaben des Unternehmens wäre der Impfstoff das erste in der EU erhältliche Vakzin mit Proteinuntereinheiten. Anders als andere Anbieter arbeitet Novavax nicht auf der neuartigen mRNA-Basis.

Die EU-Kommissarin für Gesundheit Stella Kyriakides sagte, die klinischen Studien des Novavax-Impfstoffs seien sehr positiv verlaufen. Peter Kremsner, Vorstandsvorsitzender des Comprehensive Infectious Disease Center an der Universitätsklinik Tübingen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Die vorab veröffentlichten Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit des Novavax-Impfstoffs sind sehr gut.“ Es seien keine besonderen Nebenwirkungen bekannt, „die Wirksamkeit ist mit über 90 Prozent sehr hoch“. Es habe bei den Studien keine Fälle von Blutgerinnseln oder Herzprobleme gegeben, so das Unternehmen.

Novavax arbeitet aktuell daran, sein Rolling-Review-Verfahren für den Impfstoff bei der EMA im dritten Quartal 2021 abzuschließen, wobei die Lieferung der ersten Dosen voraussichtlich nach der Zulassung beginnen werde, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Novavax-Chef Stanley C. Erck sagte: „Unser Impfstoffkandidat wird ganz klar eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie in der EU und anderen Regionen der Welt spielen, da die klinischen Daten unserer Studien eine starke Wirksamkeit gegen die besorgniserregenden Varianten und die ,Variants of Interest’ zeigen.

In einer klinischen Phase-III-Studie mit fast 30.000 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten und Mexiko zeigte der Impfstoff mit dem Namen NVX-CoV2373 laut Unternehmensangaben einen 100-prozentigen Schutz gegen mittelschwere und schwere Krankheitsverläufe und eine Gesamtwirksamkeit von 90,4 Prozent. In einer in Großbritannien durchgeführten klinischen Phase-III-Studie mit rund 15.000 Erwachsenen zeigte NVX-CoV2373 eine Gesamtwirksamkeit von 89,7 Prozent und eine Wirksamkeit von mehr als 96 Prozent gegen den ursprünglichen Virusstamm.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Novavax: „Angesichts der Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten in Europa und auf der ganzen Welt ist dieser neue Vertrag mit einem Unternehmen, das seinen Impfstoff bereits erfolgreich gegen diese Varianten getestet hat, eine zusätzliche Sicherheit für den Schutz unserer Bevölkerung. Er stärkt unser breit gefächertes Impfstoffportfolio zum Nutzen der Europäer und unserer Partner weltweit.“

Die globale Lieferkette von Novavax erstreckt sich über mehr als zehn Länder, darunter auch welche in der EU, von denen aus Novavax die Lieferung der Impfdosen plant. Unter anderem hat das Unternehmen erst kürzlich eine Produktionsstätte in Tschechien gekauft.

Das Unternehmen zeigt, wie komplex die Lage im internationalen Pharmamarkt ist: Es existiert seit 1987 und hat bis dato noch keine großen Erfolge vorweisen können. Immer wieder scheiterten Entwicklungen. Auch ein von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung mit Millionen gefördertes Projekt zur Immunisierung von Neugeborenen im Mutterleib schaffte den Durchbruch nicht. Glenn arbeitet seit 2010 für das Unternehmen. Der frühere Fellow des Walter Reed Army Institute of Research hatte zuvor das Unternehmen IOMAI gegründet und kaufte dann das österreichische Start-up Intercell, für das er einige Jahre nach der Übernahme arbeitete. Er ist Mitautor von mehr als 100 begutachteten wissenschaftlichen Publikationen.

Das mehrfache Scheitern bei Entwicklungen könnte sich nun als Vorteil für Novavax erweisen: Die Entwicklung des Covid-Impfstoffs wurde mit der notwendigen Gründlichkeit betrieben. Das Unternehmen setzte auf umfangreiche Testreihen. Weil Novavax, anders als die großen Pharma-Konzerne, keine riesigen Marketingetats und auch deutlich weniger Lobby-Macht hat, kann sich das Unternehmen keinen Flop leisten. Wird es allerdings ein Erfolg, dann werden die Forscher um Glenn Millionäre – was sie jetzt wegen des gestiegenen Aktienkurses bereits auf dem Papier sind. (mit dpa)