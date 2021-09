Berlin - Wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, reibt man sich kurz erstaunt die Augen: Ostdeutschland wird von einer roten Welle erfasst, die SPD ist im Osten so erfolgreich wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

In den östlichen Bundesländern, in denen die Sonntagsfrage zur Bundestagswahl regelmäßig erhoben wird, liegt die SPD vorn: in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und in Berlin. In Sachsen liegt sie mit 18 Prozent gleichauf mit der CDU, hinter der AfD. In Thüringen liefert sie sich in Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. Wenn nach den Favoriten für das Kanzleramt gefragt wird, schlägt Scholz in allen Ost-Ländern die Grüne Annalena Baerbock und den CDU-Politiker Armin Laschet, wie im Rest der Republik.

Wie ist das zu erklären, nach all den Jahren, in denen die SPD in einigen Landstrichen in der Bedeutungslosigkeit zu versinken drohte? Nach all der Wut über die Hartz-IV-Gesetze, die im Osten besonders groß war?

Es ist kein Olaf-Taumel, der die Ostdeutschen erfasst hat, es leitet sie eher ihr typischer Pragmatismus. Im Vergleich zu den beiden anderen Kanzlerkandidaten wirkt Scholz wie das geringste von drei Übeln. Außerdem spricht er Ostdeutsche im Wahlkampf gezielt an, in einem Ton, den die Wähler von Angela Merkel kennen, also nüchtern, sachlich.

Baerbock als typischer Westimport

Armin Laschet, überzeugter Katholik, kommt aus dem tiefsten Westen und ist nicht nur geografisch sehr weit weg vom Osten. Bei seinem rheinländischen Singsang hat man den Eindruck, er könnte sich jeden Moment ein Karnevalshütchen aufsetzen und eine Büttenrede halten. Vor ein paar Jahren wollte Armin Laschet noch alle Ostdeutschen kollektiv in Integrationskurse schicken, weil sie die Demokratie nicht verstanden haben. Das haben sie ihm nicht verziehen. Die Ost-CDU hätte als Kanzlerkandidaten lieber den Bayern Markus Söder gehabt. In Laschets Kompetenzteam ist eine einzige Ostdeutsche – die weithin unbekannte sächsische Landesministerin Barbara Klepsch.

Die Grünen haben es im Osten außerhalb einiger Großstädte sowieso schwer, und es hilft nicht, dass ihre Spitzenkandidatin als typischer Westimport wahrgenommen wird. Annalena Baerbock ist vor einigen Jahren aus Berlin nach Potsdam gezogen, in ihren Wahlkreis. Sie sagt bei öffentlichen Auftritten gerne „bei mir in Brandenburg“. Das klingt, als gehöre ihr das Land, gleichzeitig versetzt sie den Barnim schon mal versehentlich ins Oderbruch. Ihr Hang dazu, sich größer zu machen als sie ist, fällt im Osten vielleicht noch mal unangenehmer auf als im Rest der Republik, weil es an vorhandene, ältere Klischees vom aufgeblasenen Wessi anknüpft.

Nun also Scholz und die SPD. Man merkt seiner Kampagne an, dass er sich vorbereitet, sich mit dem Osten und der Transformation befasst hat. In den Triellen zeigte er, dass er mit den Diskursen im Osten vertraut ist, erwähnte lobend die Lebensleistung der Ostdeutschen und wies auf das Problem der mangelnden Elitenrepräsentanz hin.

Scholz ließ sich beraten

Merkel hatte ein kompliziertes Verhältnis zum Osten, sie hat lange vermieden, auf ihre ostdeutschen Wurzeln zu verweisen, auch, um Wähler im Westen nicht zu verschrecken. Das hat viele im Osten enttäuscht.

Scholz hat es leichter, die Erwartungen an Westdeutsche sind anders. Er hat sich selbst ein bisschen ossifiziert, erzählt Journalisten jetzt gern davon, wie er als junger Anwalt aus Hamburg in den 90er-Jahren ostdeutschen Metallarbeitern beim Aushandeln von Sozialplänen half. Das wussten selbst viele in der SPD vorher nicht. Und darüber fällt nicht mehr so stark auf, dass es Scholz war, der als SPD-Generalsekretär die Hartz-IV-Gesetze mit durchgesetzt hat. Inzwischen will selbst die SPD nichts mehr von Hartz IV wissen und fordert einen Mindestlohn von 12 Euro. Im Osten bekommen fast doppelt so viele Menschen wie im Westen nur Mindestlohn.

Scholz hat den Vorteil, dass in seiner Partei zwei der talentiertesten ostdeutschen Politikerinnen sind: Manuela Schwesig, die sich in Mecklenburg-Vorpommern erstmals als Regierungschefin zur Wahl stellt, und die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey, die Berlins Regierende Bürgermeisterin werden will. Beide liegen in den Umfragen vorn.

Vor Beginn des Wahlkampfes lud Scholz einen der wichtigsten Ostdeutschland-Kenner zum Gespräch, Steffen Mau. Mau ist Soziologe, Träger des renommierten Leibniz-Preises und stammt aus Rostock. Mau sagt, dass Scholz‘ Respekt-Kampagne vor allem im Osten an Erfahrungs- und Gefühlswelten anknüpfe. Da könnte man nun einwenden, dass auch sein Vorgänger, Martin Schulz, von Respekt gesprochen hat. Aber damals trat eben auch noch Angela Merkel an.