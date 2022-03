Die Bundesregierung plant eine schnelle und spürbare finanzielle Entlastung für Autofahrer. Sie will die Spritpreise mit einem sogenannten Tankrabatt subventionieren. Laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll der Rabatt direkt beim Tanken an der Kasse abgezogen werden. An der Zapfsäule soll aber weiterhin der Marktpreis stehen. Wie hoch der Tankrabatt ausfallen und für wie lange er befristet sein wird, war am Montag noch nicht klar. In Medienberichten war von 20 Cent pro Liter die Rede, das wurde aber offiziell nicht bestätigt. Die Bild-Zeitung berichtete, dass der Preis pro Liter sich auf diese Weise um die zwei Euro einpendeln soll.

Die Union fordert eine Senkung der Mineralöl- und Mehrwertsteuer. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Spahn sagte im Morgenmagazin, dass man eine Preissenkung von mindestens 40 Cent pro Liter erwarte. Lindner erklärte am Montagnachmittag, dass der Tankrabatt Autofahrerinnen und Autofahrer schneller und unbürokratischer finanziell entlasten werde. Die von der CDU geforderte Spritpreisbremse brauche dagegen Wochen oder gar Monate an Vorlauf und würde überdies eine geringere Entlastung bringen. Nach den Plänen des Finanzministeriums sollen die Tankstellenbetreiber die gewährten Rabatte vom Bund erstattet bekommen.

Der Bund der Tankstellenbetreiber (ZTG) lehnt dies ab. Dies sei organisatorisch nicht machbar, teilte der ZTG am Montag auf Twitter mit. Grundsätzlich begrüße man jede Bemühung, die Kraftstoffpreise zu senken, doch der an der Tankstelle gewährte Rabatt sei dafür der falsche Weg, sagte ZTG-Geschäftsführer Jürgen Ziegner dem Handelsblatt, vor allem, wenn jede Tankstelle auch noch die jeweiligen Quittungen beim Finanzamt einreichen müsse. Das allerdings ist nicht Fall, erklärte der Finanzminister am Montag. Abgerechnet werden soll lediglich die Gesamtmenge des verkauften Kraftstoffes – ohne Einreichung einzelner Quittungen.

Lindners Plan ist eine Kehrtwende, er hatte Steuersenkungen beim Spritpreis bisher immer abgelehnt, der Tankrabatt ist lediglich eine andere Maßnahme mit dem gleichen Ergebnis. Er rief umgehend große Kritik hervor, da er alle Autofahrer gleichermaßen entlastet, ohne auf Einkommensunterschiede einzugehen. Widerspruch bekommt Lindner aber auch aus der eigenen Regierungskoalition. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) erklärte am Sonntagabend in der Talkshow von Anne Will dazu wörtlich: „Das kann man noch ein bisschen besser machen.“

Die Bundesregierung bereite angesichts der hohen Energiepreise umfassende finanzielle Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger vor, so Habeck. „Die Bundesregierung arbeitet permanent an Entlastungsmöglichkeiten“, sagte er. „Wir werden sie in einem Paket zusammenfassen, und da ist es jetzt nicht so sinnvoll, einzelne Maßnahmen vorwegzuziehen.“ Die Entlastungen müssten dabei drei Kriterien erfüllen. Sie müssten umfassend über alle Energieträger hinweg gelten, mit Effizienzmaßnahmen kombiniert sein und zudem ein marktwirtschaftliches Signal aussenden. „Es muss sich lohnen, weniger Energie zu verbrauchen“, sagte der Grünen-Minister, der seine Kriterien beim Tankrabatt des Finanzministers „noch nicht so ganz abgebildet“ sieht. Habeck sagte, die Regierung müsse sich nun zusammensetzen und einen gemeinsames Maßnahmenbündel erarbeiten.

Noch ist unklar, welche Wohltaten sich darin befinden werden. Bereits seit Längerem beschlossen ist der Wegfall der EEG-Umlage vom zweiten Halbjahr 2022 an. Das wird den Strompreis um 3,7 Cent pro Kilowattstunde verringern, das sind rund zehn Prozent der Kosten. Unklar ist, ob sich die Senkung bei den weiter steigenden Energiepreisen bemerkbar machen wird. Für Geringverdiener soll es in diesem Jahr einen einmaligen Heizkostenzuschuss geben.

Der Forderung, sofort aus den russischen Gas- und Erdöllieferungen auszusteigen, erteilte Habeck erneut eine Absage. Man habe aber in dieser Hinsicht bereits Fortschritte erzielt, sagte er am Sonntagabend. Er selbst hätte vor einer Woche noch nicht sagen können, dass man es im Sommer beziehungsweise zum Jahresende schaffen werde, auf Öl und Gas aus Russland zu verzichten. Das sei aber nun der Plan. Wenn man jedoch schon jetzt den Schalter umlege, werde es in Deutschland zu Massenarbeitslosigkeit und Armut kommen, so Habeck. „Es ist besser, erst die Vorbereitungen und dann die Entscheidung zu treffen.“

Zumindest bei den Spritpreisen gibt es bereits einen kleinen Lichtblick. Zu Wochenbeginn stoppte der rasante Anstieg der Benzinpreise. Der ADAC teilte mit, dass die Preise für Benzin E10 und Diesel den dritten Tag in Folge auf dem hohen Niveau stagnierten, auf das sie seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine kletterten. Zuletzt sinkende Ölpreise haben allerdings nicht für den eigentlich zu erwartenden Rückgang gesorgt.

Beim ADAC beobachtet man seit einiger Zeit eine Entkopplung von Öl- und Benzinpreis: „Die jahrzehntelang geltende Erfahrung, dass sich der Benzinpreis am Rohölpreis orientiert, gilt derzeit nicht“, sagte Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht. „Beim aktuellen Ölpreis würde man eigentlich einen E10-Preis klar unter zwei Euro erwarten, es gibt allerdings kriegsbedingte Sonderfaktoren, die den Preis zusätzlich in die Höhe treiben. Ob diese das aktuelle Preisniveau rechtfertigen oder hier auch Mitnahmeeffekte zum Tragen kommen, ist nicht eindeutig erkennbar.“

Die Spritpreise liegen derzeit auf nie gekanntem Niveau, nachdem sie in den ersten beiden Wochen des Ukraine-Krieges beispiellos in die Höhe geschossen waren – teilweise um mehr als 10 Cent pro Tag. Diesel hat sich seit Kriegsbeginn um gut 64 Cent verteuert, Super E10 um fast 45 Cent. (mit dpa)