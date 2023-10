„Der Jörg“: Vor 15 Jahren starb der erste Star des Rechtspopulismus, „Godfather“ der AfD

Jörg Haider ist tot – diese Nachricht, die am frühen Morgen des 11. Oktobers 2008 bekannt wurde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Zuerst in Kärnten, wo er als Landeshauptmann (vergleichbar mit dem Amt des Ministerpräsidenten) dem Bundesland vorstand, dann in ganz Österreich, in Europa und vielen weiteren Teilen der Welt. Reaktionen etwa auch aus den USA und der arabischen Welt zeigten rasch, welch große Spannweite diese Meldung hatte.